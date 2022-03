Spider-Man: Across the Spider-Verse Writers fait allusion aux camées de Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire

Les scénaristes et producteurs derrière la suite à venir Spider-Man : à travers le Spider-Verse (première partie), Chris Miller et Phil Lord, ont répondu positivement à l’idée de l’action en direct de Spider-Man Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire apparaissant dans le suivi animé très attendu. Demandé par Variété s’il y avait une possibilité que le Spider-Man : Pas de retour à la maison trio pourrait apparaître dans la prochaine aventure à travers le multivers, Lord a répondu: « C’est une barre haute à franchir. Le gant a été jeté », Miller ajoutant: « Tout est possible dans le multivers. »

Spider-Man : à travers le Spider-Verse (première partie) devrait ajouter toutes sortes de variantes de Spider-Man de partout dans le multivers, et maintenant que Spider-Man : Pas de retour à la maison a réintroduit Andrew Garfield et Tobey Maguire dans la mêlée Marvel, il n’y a vraiment aucune raison pour que Miles Morales ne puisse pas se retrouver face à face avec eux lors de sa prochaine aventure.

Bien que nous ne sachions toujours pas si Tom Holland et ses amis de Spidey figureront dans Spider-Man : à travers le Spider-Verse (première partie), la réaction de Lord et Miller est certainement prometteuse. Notamment, Holland lui-même a déclaré qu’il aimerait faire partie de l’animation de Sony Homme araignée suite. « [Producer] Amy [Pascal] m’a en fait demandé sur le plateau de [Spider-Man: No Way Home] et personne ne m’est revenu », avait précédemment révélé Holland en parlant à SYFY WIRE. « Je veux être en eux. Oui, j’adore ces films. »





Spider-Man: Across the Spider-Verse (première partie) renverra Miles Morales dans le multivers





Le dernier synopsis de Spider-Man : à travers le Spider-Verse (première partie) a offert un aperçu des aventures continues de Miles Morales, la suite le projetant dans le multivers comme jamais auparavant. « Miles Morales revient pour le prochain chapitre de la saga Spider-Verse primée aux Oscars, une aventure épique qui transportera Spider-Man, le sympathique quartier à plein temps de Brooklyn, à travers le multivers pour unir ses forces avec Gwen Stacy et une nouvelle équipe de Spider-Man. Les gens doivent affronter un méchant plus puissant que tout ce qu’ils ont jamais rencontré », indique la logline.

Lord et Miller ont taquiné un croisement potentiel avec non seulement l’univers cinématographique Marvel, mais aussi celui de Tom Hardy Venin ainsi, en disant: « Le multivers est grand et large. Et toutes choses grandissent. … Pourquoi penseriez-vous qu’un multivers, dans lequel beaucoup de choses sont possibles, qui [those things are] pas de lien? »





Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson à partir d’un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham, Spider-Man : à travers le Spider-Verse (première partie) met en vedette Shameik Moore dans le rôle de Miles Morales, un adolescent aux capacités d’araignée, qui a succédé à Peter Parker en tant que Spider-Man après la mort de ce dernier; Hailee Steinfeld dans le rôle de Gwen Stacy/Spider-Woman, une super-héroïne d’une autre dimension ; Oscar Isaac dans le rôle de Miguel O’Hara/Spider-Man 2099, une version alternative de Spider-Man du futur ; Jake Johnson dans le rôle de Peter B. Parker, une version plus ancienne et échevelée de Spider-Man également d’une autre dimension; et Issa Rae dans le rôle de Jessica Drew/Spider-Woman.

Spider-Man : à travers le Spider-Verse (première partie) est prévu pour le 7 octobre 2022.





