Spider-Man: Across the Spider-Verse Villain enfin révélé

Miles Morales se battra avec The Spot dans la prochaine suite animée de Sony, Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Le méchant de la liste Z s’est révélé être le principal antagoniste du Vers d’araignée suivi courtoisie du film compte Twitter officielavec une œuvre d’art promotionnelle offrant notre premier regard sur The Spot en action.

Royaume du lever de la lune et Scott Pilgrim vs le monde La star Jason Schwartzman fournira la voix de Jonathan Ohnn AKA The Spot, avec l’illustration accompagnant la légende, « Meet The Spot, l’ennemi le plus redoutable de Miles Morales à ce jour. Exprimé par Jason Schwartzman, voyez-le en action dans Spider-Man: Across the #SpiderVerse, exclusivement dans les salles de cinéma le 2 juin 2023. » Les rumeurs entourant l’implication de The Spot en tant que méchant du film ont commencé à se répandre l’année dernière et il s’avère, cette fois au moins, que les rumeurs étaient en effet vraies.

Aux côtés de Schwartzman, deux autres ajouts au Spider-Man: à travers le Spider-Verse fonte ont également été faites, avec L’île solitaire Jorma Taccone rejoint la suite animée en tant qu’Adrian Toomes AKA The Vulture, tandis que Joker et Kong: l’île du Crâne la star Shea Whigham se joint à George Stacy, le père de Gwen.

Pour ceux qui ne connaissent pas The Spot, ce membre particulier de la galerie des voyous de Marvel a été créé pour Marvel Comics par Al Milgrom et Herb Trimpe et a la capacité d’accéder et de manipuler des portails interdimensionnels qui adhèrent à sa peau à la suite d’une autre bande dessinée classique. accident de laboratoire. Pourquoi quelqu’un serait toujours prêt à travailler dans un laboratoire du monde Marvel est vraiment un mystère. Néanmoins, le travail en laboratoire du Dr Jonathan Ohnn le fait, et cela lui permet d’exploiter la puissance des distorsions spatiales.

Exploiter un tel pouvoir s’avère utile au combat, car The Spot est capable de se transporter ou de transporter n’importe quelle partie de son corps sur des distances illimitées. Bien qu’il n’utilise souvent que les portails, ou les points, pour que ses ennemis de super-héros se frappent eux-mêmes, ou leurs alliés, au visage – comme le montre parfaitement l’arrière-plan de la nouvelle œuvre d’art. Pauvre Gwen.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse Se balancera dans les salles l’année prochaine

Suite à l’introduction de Spider-Man alternatif dans le film oscarisé de 2018 Spider-Man : dans le Spider-Verse, Spider-Man : à travers le Spider-Verse verra Miles Morales revenir pour le prochain chapitre de la franchise animée. Une fois de plus entraîné dans le multivers, le sympathique quartier à plein temps de Brooklyn, Spider-Man, est transporté dans toutes sortes d’univers différents alors qu’il s’associe à Gwen Stacy et à une nouvelle équipe de Spider-People pour affronter un méchant plus puissant que tout. qu’ils ont jamais rencontrés.

Produit par Columbia Pictures et Sony Pictures Animation en association avec Marvel, et distribué par Sony Pictures Releasing, Spider-Man: à travers le Spider-Verse est sur le point d’être réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson à partir d’un scénario de David Callaham, Phil Lord et Christopher Miller. La suite met en vedette Shameik Moore dans Miles Morales alias Spider-Man, Oscar Isaac dans Miguel O’Hara alias Spider-Man 2099, Hailee Steinfeld dans Gwen Stacy alias Spider-Gwen, Jake Johnson dans Peter B. Parker et Issa Rae dans Jessica Drew. AKA Spider-Woman.

Suite à un récent retard, Spider-Man: à travers le Spider-Verse devrait sortir aux États-Unis le 2 juin 2023. Une autre suite, Spider-Man: Au-delà du Spider-Versedevrait sortir en mars 2024.