Spider-Man: Across the Spider-Verse Star veut que Pedro Pascal rejoigne la prochaine suite

Comme si les deux premiers films n'avaient pas présenté suffisamment de Spider-People, les fans de Marvel en verront encore plus dans la suite à venir Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse. Avant cela, les cinéphiles peuvent d'abord découvrir le deuxième volet de la trilogie avec Spider-Man: à travers le Spider-Verse joue maintenant dans les théâtres. Cela fait suite à l'incroyable succès Spider-Man: dans le Spider-Versequi a lancé la série avec son lancement en salles en 2018.





Oscar Isaac est quelqu’un qui a un rôle dans le nouveau film en tant que Spider-Man 2099, qui a fait ses débuts en tant que « Personne intéressante n ° 1 » dans le film précédent. L’acteur a été interrogé dans une interview avec GQ sur qui il aimerait voir entrer dans le giron en exprimant un nouveau Spidey dans Au-delà du vers d’araignée. Il ne pense pas que les cinéastes aient exactement besoin d’aide pour le casting, étant donné à quel point ils ont cloué les personnages jusqu’à présent, mais il voulait toujours jeter le nom de Pedro Pascal sur le Web. Comme l’a dit Isaac :

« Je ne sais pas. Ils sont si brillants pour trouver la bonne personne pour le bon personnage, mais peut-être Pedro Pascal. Trouvons quelque chose pour lui. Il devrait être un Spider-Person, comme un vieux Spider-Person grincheux. «

Isaac a également abordé la voix de Miguel O’Hara dans le film. Alors que le film est rempli de Spider-People tout au long, Isaac’s Spider-Man 2099 se démarque d’une manière que l’acteur apprécie, comme il le note également.

« Ouais, il a cette qualité unique en lui, mais il y a beaucoup de choses en lui qui, à mon avis, sont très surprenantes et font de lui son propre truc. Les crocs et les griffes et cette violence qui mijote en dessous à tout moment? Il est juste un personnage vraiment intéressant. »

Quel avenir pour Pedro Pascal ?

Il y aura beaucoup de fans qui seront d’accord que Pedro Pascal devrait rejoindre Spider-Man: Au-delà du Spider-Versesentant que la présence de l’acteur bien-aimé ferait n’importe quel film ou série télévisée mieux. Il est actuellement l’une des stars les plus populaires d’Hollywood, ayant reçu d’immenses éloges pour son rôle de Din Djarin dans le Guerres des étoiles série Le Mandalorien. Pascal a également impressionné les fans avec son rôle principal aux côtés de Bella Ramsey dans la série HBO Le dernier d’entre nousqui a une deuxième saison en développement.

Il y a d’autres projets à venir qui mettront en vedette Pascal. Il a récemment été choisi pour un rôle principal dans le prochain film de Zach Cregger, qui a dirigé le film d’horreur à succès Barbare. Il est également attaché à la star de la prochaine série Le procès pour meurtre de mon dentistequi comportera également Choses étranges l’acteur David Harbour. Le projet serait en cours de développement chez HBO, et Pascal et Harbour sont tous deux producteurs exécutifs.

Pendant ce temps, Pascal peut également être vu dans le nouveau court métrage Mode de vie étrange. Du réalisateur Pedro Almodovar, le film met en vedette Pascal aux côtés d’Ethan Hawke dans le rôle de deux anciens amants qui se réunissent dans le Far West dans des circonstances inhabituelles. Le film a été présenté en première à Cannes et aura une sortie plus large plus tard cette année.