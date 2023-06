Spider-Man: Across the Spider-Verse s’apprête à entrer dans les salles avec une ouverture mondiale de 150 millions de dollars

Comme la date de sortie de Spider-Man: à travers le Spider-Verse se rapproche, les premières projections indiquent un début prometteur. Servir de suite à l’Oscar Spider-Man: dans le Spider-Verse, le film promet de poursuivre l’histoire captivante de Miles Morales et Gwen Stacy. Leur voyage les emmène à travers le multivers, où ils rencontrent une équipe diversifiée de Spider-People de différentes dimensions, unissant leurs forces pour protéger le tissu même du multivers. Cependant, leur unité sera mise à l’épreuve lorsqu’une nouvelle menace redoutable émergera, forçant Miles à confronter ses convictions personnelles et à redéfinir sa compréhension de l’héroïsme.





Selon la date limite, Spider-Man: à travers le Spider-Verse devrait avoir une ouverture massive au box-office mondial. On estime que le film rapportera 150 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours. À l’échelle internationale, la suite devrait atteindre une ouverture de 60 millions de dollars, la Chine contribuant à hauteur de 20 millions de dollars. De plus, le film devrait rapporter entre 80 et 90 millions de dollars dans 4 200 cinémas aux États-Unis. Si ces projections se vérifient, Spider-Man: à travers le Spider-Verse surpassera les performances d’ouverture de son prédécesseur de plus de deux fois et demie, consolidant ainsi sa place en tant que puissance du box-office.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse vise à repousser les limites de la narration visuelle, en s’appuyant sur le style révolutionnaire établi par son prédécesseur. Avec une durée de 140 minutes, ce qui est particulièrement long pour un film d’animation occidental, il offre amplement l’occasion d’approfondir les subtilités du multivers. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à une exploration captivante de diverses dimensions et de la toile d’hommes et de femmes araignées interconnectés. La première réception a été extrêmement positive, le film obtenant une note remarquable de 97% sur Rotten Tomatoes.

Dans une critique élogieuse, Julian Roman de 45secondes.fr a exprimé son admiration pour Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Selon Roman, il se distingue comme une perle rare qui améliore l’original dans tous ses aspects, mettant en valeur la croissance et l’évolution de la franchise.

« Miles Morales et Gwen Stacy reviennent dans une aventure spectaculaire de passage à l’âge adulte qui fera vibrer votre Spider-Sense. Spider-Man : Across the Spider-Verse est la suite rare qui améliore l’original primé aux Oscars dans tous les aspects. Notre vaillant les héros trouvent une camaraderie sur le Web, mais apprennent que les problèmes sur le front intérieur ne sont pas facilement laissés pour compte. Un mélange éblouissant d’animation CGI et 2D accompagne une bande-son rock et un scénario sincère avec beaucoup d’humour.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse présente le retour d’acteurs talentueux tels que Shameik Moore, Hailee Steinfeld et Jake Johnson reprenant leurs rôles de Miles Morales, Gwen Stacy et Peter B. Parker, respectivement. Rejoindre le casting sont des talents notables, notamment Andy Samberg, Oscar Isaac, Issa Rae, Karan Soni et Daniel Kaluuya. Réalisé par le talentueux trio de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, Spider-Man : Across the Spider-Verse devrait sortir en salles le 2 juin 2023. Le film sera suivi d’une autre suite intitulée Spider-Man: Au-delà du Spider-Versedont la sortie est prévue le 29 mars 2024.