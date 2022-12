Spider-Man: Across the Spider-Verse présenté à l’origine Avengers: Endgame-Like Ending

L’animateur principal de Spider-Man: Across the Spider-Verse, Ere Santos, a déclaré que le film était destiné à être une fin de franchise de type Avengers: Endgame.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse est un film d’animation innovant qui présente Homme araignée personnages de nombreux univers différents. Son prédécesseur, Spider-Man : dans le Spider-Verse, a été un succès commercial et a été acclamé par la critique en raison de son style narratif unique. Il a présenté aux fans Miles Morales de Shameik Moore en 2018 et s’est avéré un énorme succès avec ses scénarios créatifs, ses animations colorées et ses personnages réconfortants. Le Homme araignée Le gang est sur le point de s’agrandir pour cette nouvelle entreprise avec Spider-Gwen et une foule de Spider-People interdimensionnels unissant leurs forces à Miles Morales pour combattre un nouvel ennemi puissant connu sous le nom de Spot. Avec une gamme passionnante de personnages prêts à passer au grand écran et un scénario ambitieux, Spider-Man: à travers le Spider-Verse est sûr d’offrir encore plus d’action palpitante que son prédécesseur.

Dans une interview avec The Direct, l’animateur de personnages principal Ere Santos a révélé que le film était initialement envisagé comme un Avengers : Fin de partie-comme conclusion à la Vers d’araignée la franchise. Selon Santos, lorsqu’il a rejoint l’équipe et reçu les premières propositions pour le film, on supposait qu’il travaillerait sur un seul film de deux heures et demie qui aurait englobé les deux prochains films Spider-Verse.

« [We were asking] ‘Attends, alors c’est quoi, un film de deux heures et demie ?’ C’est une très grande histoire qu’ils racontent. Et avec tous les arcs qu’ils voulaient mettre, nous pensions juste que ce serait un film intense, rapide, rapide et énergique. Mais ça aurait été bien. Cela aurait été comme si ce qu’ils prévoyaient ressemblait à des trucs de Endgame-esque. Comme si c’était énorme. Et ce qu’ils prévoient est encore énorme. » « Mais ensuite, en l’étalant et en deux, cela lui donne cette marge de manœuvre dont nous avons tous ressenti qu’il avait vraiment besoin d’aller, ‘Ok, qu’est-ce que nous avons besoin de mettre en place dans le deuxième film ? Et comment pouvons-nous résoudre le problème dans le troisième film ? Ou pas ? » Je ne sais pas. Nous devrons voir. C’était un film vraiment ambitieux, et au début, il était incroyablement ambitieux, par rapport à ce qu’il est maintenant. C’est toujours super ambitieux, mais c’était comme essayer d’adapter deux films en un essentiellement. Mais maintenant, les choses peuvent respirer un peu plus.





Comment Dans le vers d’araignée Diffère de À travers le vers d’araignée

Spider-Man: dans le Spider-Verse a brisé les attentes cinématographiques, et sa suite à venir semble porter les concepts du multivers vers de nouveaux sommets. Le film présente des dizaines de nouvelles personnes araignées, à savoir celles qui étaient à peine aperçues dans la bande-annonce, mais ce qui est encore plus excitant, c’est l’introduction d’un nouveau méchant. Ce méchant, connu sous le nom de The Spot, possède des pouvoirs qui lui permettent de créer des portails interdimensionnels à volonté. La possibilité de le faire ouvre un nombre infini de possibilités, de l’exploration de versions complètement différentes de notre propre monde à l’entrée dans des royaumes inconnus jamais vus auparavant. Si ce que nous avons vu jusqu’ici est une indication, alors Spider-Man: à travers le Spider-Verse sera une grande aventure qui exigera une bravoure et une héroïsme intenses pour notre web-slinger préféré et ses alliés.

Le passage d’un à deux films a peut-être surpris certains, mais cela ne signifie pas que la grande finale est différente. En fait, avec la marge de manœuvre supplémentaire offerte par les deux films, le Vers d’araignée La suite pourrait en fait être plus riche et plus significative qu’on ne l’imaginait au départ. Au lieu de moments intenses et de séquences d’action étendues se déversant les unes dans les autres, nous aurons des explorations plus approfondies de nos personnages bien-aimés; leurs liens les uns avec les autres et leurs histoires fascinantes auront enfin de la place pour briller. En conséquence, des moments incroyables de cette conclusion épique seraient autorisés à occuper le devant de la scène d’une manière qu’ils n’auraient pas pu si tout avait été écrasé dans un seul film.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse est prévu pour le 2 juin 2023.