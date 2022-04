Spider-Man: Across the Spider-Verse Part Two obtient un nouveau titre

Le prochain animé de Sony Homme araignée suite, Spider-Man : à travers le Spider-Verse (deuxième partie) a subi un changement de titre. Révélé lors de l’événement CinemaCon en cours, la deuxième partie se séparera de son prédécesseur et sera plutôt intitulée Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse. Vraisemblablement, cela se traduit également par Spider-Man: à travers le Spider-Verse laisser tomber la « première partie ».

On ne sait encore rien de quoi Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse impliquera, mais que pouvons-nous glaner du titre nouvellement révélé pour le troisième opus de la franchise Spider-Verse ? Tandis que Spider-Man: dans le Spider-Verse a présenté au public et au personnage principal Miles Morales les merveilles du multivers, et Spider-Man: à travers le Spider-Verse jettera Miles dans le multivers plutôt que de le faire venir à lui, on dirait Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse ira encore plus loin, allant même bien au-delà du Spider-Verse.

FILM VIDÉO DU JOUR

Spider-Man: Across the Spider-Verse a récemment été reporté à 2023





Sony Pictures Divertissement

Suite à l’introduction de l’autre Spider-Man, Miles Morales, dans le film oscarisé de 2018 Spider-Man: dans le Spider-Verse, Spider-Man: à travers le Spider-Verse verra Miles à nouveau entraîné dans la folie du multivers, faisant équipe avec une variété de nouveaux Spider-People pour éliminer la dernière menace.

Un synopsis récent pour la suite de Sony lit; « Miles Morales revient pour le prochain chapitre de la saga Spider-Verse primée aux Oscars, une aventure épique qui transportera Spider-Man, le sympathique quartier à plein temps de Brooklyn, à travers le multivers pour unir ses forces avec Gwen Stacy et une nouvelle équipe de Spider-Man. Les gens doivent affronter un méchant plus puissant que tout ce qu’ils ont jamais rencontré.

Plusieurs Spider-People rejoindront Miles Morales dans sa prochaine aventure, dont Chevalier de la lune star Oscar Isaac dans le rôle de Miguel O’Hara AKA Spider-Man 2099. Première apparition dans une scène post-générique à la fin de Spider-Man: dans le Spider-VerseSpider-Man 2099 est une version alternative du web-slinger du futur.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse présentera également Issa Rae dans le rôle de Jessica Drew AKA Spider-Woman, et bien que les détails du film soient encore quelque peu vagues, la séquence d’ouverture de Spider-Man: à travers le Spider-Verse a fait ses débuts au CinemaCon et présente rapidement Spider-Man 2099 et Jessica Drew à la procédure.

Bien sûr, Spider-Man: à travers le Spider-Verse nous réunira également avec plusieurs visages (et voix) familiers, tels que Shameik Moore dans le rôle de Miles Morales AKA Spider-Man, un adolescent aux capacités d’araignée qui prend le relais en tant que Spider-Man après la mort de Peter Parker ; Hailee Steinfeld dans le rôle de Gwen Stacy AKA Spider-Gwen, une super-héroïne d’une autre dimension ; et Jake Johnson dans le rôle de Peter B. Parker AKA Spider-Man, une version plus ancienne et échevelée de Spider-Man.

La suite apportera même des versions plus obscures du personnage bien-aimé de Marvel, avec Spider-Man: à travers le Spider-Verse amenant Takuya Yamashiro en tant que « Spider-Man japonais » de la série Spider-Man de 1978 dans la mêlée. Mais c’est loin d’être la fin, avec Phil Lord et Chris Miller révélant maintenant que la suite animée a « 240 personnages ».

Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson à partir d’un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham, Spider-Man: à travers le Spider-Verse est prévu pour le 2 juin 2023. Le troisième opus, qui a maintenant été révélé comme étant intitulé Spider-Man: Au-delà du Spider-Versedoit sortir le 29 mars 2024.





Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) Teaser Trailer libère Spider-Man 2099

Lire la suite





A propos de l’auteur