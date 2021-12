Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) Teaser Trailer libère Spider-Man 2099

Après beaucoup d’anticipation, Sony a finalement révélé les premières images du très attendu Spider-Man : dans le Spider-Verse suite. Le prochain film mettant en vedette Miles Morales et ses amis de toutes les dimensions s’appellera Spider-Man : à travers le Spider-Verse, selon la bande-annonce. D’après ce que le teaser a révélé, les fans sont prêts pour une autre belle Spider-Verse film, avec ses visuels de marque pop-art/roman graphique.

Le producteur du film à venir Christopher Miller et le co-réalisateur Kemp Powers avaient tous deux taquiné les fans sur Twitter au sujet d’une révélation majeure sur le film depuis samedi. Miller a posté une photo d’un camion avec le logo de l’émission « Aujourd’hui », et Powers a annoncé qu’il révélerait également quelque chose sur le dernier film de Spider-Man.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Et après une longue attente, les premières images de Spider-Man : à travers le Spider-Verse est enfin là. Il semble que le prochain film reprendra là où il s’était arrêté, alors que la séquence s’ouvre avec Miles (exprimé par Shameik Moore) se détendre dans sa chambre, écoutant le chartbuster Post Malone-Swae Lee ‘Sunflower’ sur ses écouteurs lorsque Gwen Stacy (exprimé par Hailee Steinfeld) vient en visite. Elle exhorte ensuite Miles à la suivre (bien qu’il soit cloué au sol), et ils sautent dans une myriade de portails et de dimensions. Au cours de son voyage spectaculaire à travers le multivers, il est rejoint par Spider-Man 2099, l’emblématique web-crawler futuriste de la bande dessinée qui a été montré dans la scène post-générique de Spider-Man : dans le Spider-Verse.

Ce qui est remarquable dans le teaser, c’est comment ce film s’appelle À travers le Spider-Verse Partie 1, faisant allusion à encore plus de suites après le voyage de Miles avec ses amis interdimensionnels. Cependant, la bande-annonce n’indique pas qui les webheads se battront dans ce film, avec Kingpin derrière les barreaux depuis le dernier.

En termes de visuels, on dirait Spider-Man : à travers le Spider-Verse sera à la hauteur des attentes fixées par son prédécesseur. Dans le Spider-Verse était l’un des films de Spider-Man les plus réussis dans toutes les maisons de production, et le style d’animation a même valu au film un Oscar du meilleur long métrage d’animation, une première pour Sony Animations. Le film a même rapporté 375,5 millions de dollars dans le monde. Cependant, contrairement au premier, le second Spider-Verse le film pourrait faire face à une rude concurrence de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le film MCU s’intéressant également au concept de multivers.

Christopher Miller, Phil Lord, Amy Pascal, Avi Arad et Christina Steinberg produiront Spider-Man : à travers le Spider-Verse, et il sera coproduit par Alonzo Ruvalcaba. Le co-réalisateur du premier film, Peter Ramsey, sera le producteur exécutif, avec Aditya Sood.

Pour l’instant, le film devrait sortir en octobre 2022 aux États-Unis.





Jamie Foxx dit que le retour de Green Goblin a le plus d’impact dans Spider-Man: No Way Home Jamie Foxx pense que Green Goblin brille le plus de tous les super-vilains de retour dans Spider-Man: No Way Home.

Lire la suite





A propos de l’auteur