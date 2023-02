Spider-Man: Across the Spider-Verse montre un nouvel art conceptuel incroyable

Miles Morales entre en action dans un nouveau storyboard de la prochaine suite de Into the Spider-Verse.

Spider-Man: Across the Spider-Verse BTS Clip montre la transformation du storyboard en image finale

Bien que Marvel Studios ait prévu une grande année avec les premières versions de la phase 5, tous les yeux sont rivés sur Spider-Man: à travers le Spider-Versela suite tant attendue de Dans le Spider-Verse qui ramènera Miles Morales et une large galerie d’autres versions de Spidey.





Après avoir rencontré Gwen Stacy, le sympathique voisin à temps plein de Brooklyn, Miles, est catapulté à travers le multivers, où il rencontre une équipe de Spider-People chargée de protéger son existence même. Mais lorsque les héros s’affrontent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles affronte les autres araignées et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu’il aime le plus.

FILM VIDÉO DU JOUR

Depuis un certain temps maintenant, on sait que cette suite aura The Spot comme principal méchant, exprimé par Jason Schwartzman. De plus, le film présentera de nouveaux ajouts tels que Spider-Woman/Jessica Drew (Issa Rae), Spider-Man India/Pavitr Prabhakar, Spider-Punk/Hobart « Hobie » Brown (Daniel Kaluuya), Scarlet Spider/Ben Reilly, Cyborg Spider-Woman et Spider-Byte/Margo.





Spider-Man: Across the Spider-Verse mélangera les styles d’animation

Sortie de Sony Pictures

L’animation du premier film était, entre autres, l’une des caractéristiques qui le distinguait. Pour ce deuxième volet, l’équipe technique cherchera à innover encore plus, mélangeant différents types d’animation pour surprendre les fans.

Cela devient plus qu’évident dans cette vidéo, gracieuseté de l’officiel Twitter SpiderVerse compte, qui montre l’un des storyboards du film et la version presque terminée de cette même scène, avec un mélange passionnant de couleurs et de mouvements :

Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, écrit par Christopher Miller et Phil Lord (The LEGO Movie, The LEGO Batman Movie, The LEGO Movie 2: The Second Part), la suite met en vedette Shameik Moore. comme Miles, Jake Johnson comme Spider-Man / Peter B. Parker, Brian Tyree Henry comme Jefferson Davis, Luna Lauren Vélez comme Rio Morales, Greta Lee comme Lyla, Rachel Dratch comme conseillère scolaire de Miles, Shea Whigham comme capitaine George Stacy et Jorma Taccone comme le vautour.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse sera divisé en deux parties. Le premier sortira en juin 2023 et le second en mars 2024. Pendant ce temps, l’univers d’araignées en direct de Sony s’étendra avec Kraven le chasseur, El Muerto, Madame Web, et une troisième tranche de Venin. Il y a aussi un univers télévisé en développement qui a déjà confirmé une série d’action en direct pour Soie et Spider Man Noir.