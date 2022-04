Spider-Man: Across the Spider-Verse montre les 15 premières minutes au Cinemacon

Le film d’animation tant attendu »Spider-Man : à travers le Spider-Verse (première partie) » vient de dévoiler un aperçu des travaux en cours de la suite à venir, ainsi que le titre de sa deuxième partie. Phil Seigneur Oui Chris Millerscénaristes et réalisateurs du film »Spider-Man : Into the Spider-Verse », sorti en 2018, viennent de montrer les 15 premières minutes de »Across the Spider-Verse – Part 1 » lors de l’événement de CinemaCon 2022.

Les cinéastes ont montré comment le film a la plus grande équipe de production jamais vue dans un film d’animation, avec plus d’un millier de personnes travaillant sur « Across the Spider-Verse », en plus de présenter plus de 240 personnages dans environ six univers. Ils ont même révélé que celui connu jusqu’à présent sous le nom de »Across the Spider-Verse – Part 2 » s’intitulera »Spider-Man : Beyond the Spider-Verse ».

Les images montrées étaient composées de scènes complètes, de séquences brutes, de croquis et de CGI inachevés, mais mettaient en vedette Gwen Stacy / Spider-Woman (Hailee Steinfeld), Miguel O’Hara/Spider-Man 2099 (oscar isaac) et Jessica Drew (Issa Rae), qui conduisait une moto.

»Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part 1 » présentera un style d’animation unique dans chacune de ses dimensions. « À première vue, vous avez une idée de ce que nous recherchons », ont déclaré Lord et Miller lors de la première annonce de la suite. « Chaque dimension ressemble et se sent radicalement différente de toutes les autres. Elles semblent toutes avoir été dessinées par un artiste différent. »

Il a été récemment annoncé que les dates de sortie de »Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) » et de sa suite avaient été repoussées de près d’un an chacune, la première partie devant sortir en 2023, et avec la deuxième partie pour 2024. Malgré le retard, Miller a déclaré que cela donnerait à la grande équipe du film « plus de temps pour le rendre génial ».

Dirigée par Joaquim Dos SantosKemp Powers et Justin K. Thompson d’un scénario de Lord, Miller et David Callaham, »Across the Spider-Verse (Part One) » sortira le 2 juin 2023. La sortie de la deuxième partie est prévue pour mars 29, 2024.