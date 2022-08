Spider-Man: Across the Spider-Verse Merch révèle une autre variante

Marchandise et SPOILERS maintenant apparemment aller ensemble comme un citron vert et une noix de coco, alors s’il vous plaît, prenez la gorgée de ce dernier cocktail concernant la suite animée à venir Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Grâce à un À travers le vers d’araignée édition spéciale du jeu de société Trouble (via l’utilisateur Twitter @haileestan2007), une autre Spider-Variant qui apparaîtra dans la suite a été révélée : Ben Reilly, alias The Scarlet Spider.

Créé par l’écrivain Gerry Conway pour Marvel Comics en 1975, Ben Reilly a vraiment pris de l’importance après avoir joué dans le tristement célèbre Saga des clones scénario dans les années 1990. Clone génétique de Peter Parker, Reilly possède un ensemble de pouvoirs similaire à celui de Parker et apparaît comme le super-héros The Scarlet Spider, arborant un costume rouge et bleu similaire à celui de Spider-Man avec l’ajout d’un sweat à capuche sans manches.

Basé sur l’image révélée par le jeu de société, le design de l’araignée écarlate doit apparaître dans Spider-Man: à travers le Spider-Verse sera fortement inspiré par son look le plus emblématique des années 90. Jusqu’à présent, aucun autre détail n’a été révélé concernant la manière dont le personnage prendra en compte la folie multiverselle. Mais il est loin d’être le seul un peu obscur Homme araignée variante due à la fonctionnalité…

Merchandising antérieur pour Spider-Man: à travers le Spider-Verse a révélé que nul autre que Spider-Punk de Earth-138 fera également une apparition. Créée par Dan Slott et Olivier Coipel pour Marvel, cette variante a acquis ses pouvoirs après avoir été mordue par une araignée irradiée par un dépôt illégal de déchets. Il se déclare Spider-Man et se bat pour la liberté et la justice tout en arborant un mohawk à cornes des plus triomphants et en brandissant une guitare.





Miles Morales et les variantes se battront sur place dans Spider-Man: à travers le Spider-Verse

Spider-Man: dans le Spider-Verse La star Shameik Moore reprendra le rôle de Miles Morales AKA Spider-Man, dans la suite à venir. Il est prêt à être rejoint par Oscar Isaac dans le rôle de Miguel O’Hara AKA Spider-Man 2099, une version alternative de Spider-Man du futur; Issa Rae dans le rôle de Jessica Drew AKA Spider-Woman, une femme enceinte aux capacités d’araignée; et le personnage Takuya Yamashiro, également connu sous le nom de « Spider-Man japonais », de 1978 Homme araignée série.

Parallèlement aux variantes, Miles sera rejoint par de vieux amis sous la forme de Hailee Steinfeld en tant que Gwen Stacy AKA Spider-Woman et Jake Johnson en tant que Peter B. Parker AKA Spider-Man. Suite à l’introduction de Spider-Man alternatif dans le film oscarisé de 2018 Spider-Man : dans le Spider-Verse, Spider-Man : à travers le Spider-Verse verra Miles Morales à nouveau entraîné dans le multivers. L’aventure épique animée transportera le sympathique Spider-Man du quartier de Brooklyn à plein temps à travers le multivers pour unir ses forces avec une nouvelle équipe de Spider-People pour affronter un méchant plus puissant que tout ce qu’ils ont jamais rencontré.





Ce méchant s’est maintenant révélé être The Spot, exprimé par Scott Pilgrim vs le monde vedette Jason Schwartzman. Un méchant de la liste B avec la capacité d’accéder et de manipuler des portails interdimensionnels qui adhèrent à sa peau.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse est prévu pour le 2 juin 2023 et sera suivi d’un troisième film, Spider-Man: Au-delà du Spider-Versedont la sortie est prévue en mars 2024.