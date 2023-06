Spider-Man: Across the Spider-Verse: les surprises qu’il a laissées

Line 6 SPIDER V MKII 30W

Le Spider V 30 MkII est plus qu’un formidable ampli d’exercice bourré de sons inspirants: il a aussi tout ce qu’il faut pour rendre la création de sons irrésistiblement simple et amusante.Fiche technique• 30W• Haut-parleur de 8" et tweeter• NOUVEAU mode de haut-parleur "Classic" délivrant un son et des sensations organiques• Mode de haut-parleur Full-Range pour guitare acoustique et accompagnements• Plus de 200 modèles d’amplis, d’effets et d’enceintes• 128 presets proposant des sons classiques et modernes• Accordeur, métronome et boucles de batterie• Compatible avec le pédalier contrôleur Line 6 FBV 3• Interface USB et appli Spider V Remote gratuite• Editez et enregistrez sur des dispositifs Mac, PC, iOS et Android• Echangez des presets avec la communauté Spider V sur CustomTone.comDes sonorités aux limites de votre imaginationAvec un arsenal de plus de 200 amplis, enceintes et effets, le son de vos rêves est à portée de main, que vous soyez un guitariste conventionnel ou un redoutable iconoclaste. Vous aimez repousser les limites? Pas de problème! Les amplis Spider V MkII ont toutes les options et toute la flexibilité nécessaires pour transformer des sons metal en dragons crachant le feu, des sons clairs en une galaxie de textures d’ambiance et des pointes de rock british en cascades scintillantes.Accordeur, métronome et vraies boucles de batterieLes amplis Spider V MkII proposent des fonctions qui agrémenteront vos exercices, que vous soyez débutant ou vétéran. Accordez vite fait votre instrument avec la fonction Tuner, affinez votre timing avec le métronome et entrez dans le groove grâce à 19 boucles enregistrées par des batteurs professionnels.Presets exploitant la technologie acoustique de la VariaxLes amplis Spider V MkII ne se contentent pas de magnifier des guitares électriques: ils brillent aussi avec des acoustiques. Des presets utilisant le mode Full Range et intégrant la technologie acoustique Variax ont été optimisés pour restituer à la perfection les caractéristiques les plus subtiles des guitares acoustiques tandis que des effets de réverbération et de delay réglés sur mesure subliment encore leur sonorité. Découvrez une profondeur et une clarté inimaginables avec des amplis de guitare conventionnels.Pédalier de contrôle en optionLe FBV 3 – un compagnon idéalLes amplis Spider V MkII sont optimisés pour être utilisés avec le pédalier de contrôle optionnel Line 6 FBVTM 3, ce qui vous permet de piloter toute votre installation sans lâcher l’instrument. Ce pédalier peut aussi servir de pédalier d’effet traditionnel.Téléchargez l’application d’édition gratuiteBranchez votre ampli Spider V MkII à un Mac, PC ou dispositif mobile via USB et profitez de l’application gratuite Spider V Remote pour accéder à des amplis et effets supplémentaires, modifier des presets et créer vos propres sons, compatibles avec tous les amplis de la série Spider V MkII. Parcourez le cloud pour découvrir des presets créés par la communauté.Téléchargez...