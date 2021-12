Spider-Man: Across the Spider-Verse Le synopsis taquine plus de Spider-People

La première bande-annonce de la prochaine suite de Sony, Spider-Man : à travers le Spider-Verse, est finalement tombé, et avec lui vient un synopsis taquinant les aventures continues de Miles Morales en tant que web-slinger. Comme le montrent les images récemment publiées, Miles sera à nouveau plongé dans la folie du multivers, la ligne de connexion officielle révélant qu’il fera équipe avec toutes sortes de nouveaux « Spider-People » afin de vaincre le très mystérieux actuellement. scélérat.

« Miles Morales revient pour le prochain chapitre de la saga Spider-Verse primée aux Oscars, une aventure épique qui transportera Spider-Man à temps plein et amical dans le quartier de Brooklyn à travers le multivers pour unir ses forces à celles de Gwen Stacy et d’une nouvelle équipe de Spider- Des gens à affronter un méchant plus puissant que tout ce qu’ils ont jamais rencontré. »

On ne sait pas exactement quelles Spider-Persons seront impliquées dans la mêlée pour le moment, bien que nous ayons été au courant de certaines informations, qui ont révélé que Takuya Yamashiro, le « Spider-Man japonais » de la série Spider-Man de 1978, apparaissent dans le film aux côtés de Jessica Drew AKA Spider-Woman, jouée par Issa Rae. La bande-annonce a également confirmé le retour de Hailee Steinfeld en tant que Gwen Stacy et Miguel O’Hara AKA Spider-Man 2099, qui sont apparus brièvement dans une séquence post-crédits à la fin du premier Spider-Man : dans le Spider-Verse, exprimé par Oscar Isaac. Il ne fait aucun doute qu’il reste encore beaucoup d’autres Spider-People à révéler.

Les producteurs Chris Miller et Phil Lord ont déjà taquiné d’innombrables autres Spider-Variants prenant en compte la suite très attendue. « Je pense qu’il y a un tas [of possible characters], et je ne veux pas en dire trop parce qu’il y a une grande variété de personnages qui sortent des univers de Spider-Man maintenant. » Miller a expliqué. » Et c’est vraiment amusant de pouvoir en quelque sorte penser à cueillir ceux qui vous n’avez jamais vu auparavant ou avez quelque chose d’intéressant à dire. »

Quant au méchant, cela reste actuellement encore plus mystérieux que l’apparition de Spider-Men-and-Women alternatifs, avec une rumeur récente affirmant que ce sera l’obscur méchant Spider-Man et Daredevil, The Spot, qui tourmentera Miles Morales. à travers le Spider-Verse. Un méchant Marvel moins connu, ce méchant particulier a la capacité d’accéder et de manipuler des portails interdimensionnels qui adhèrent à sa peau à la suite de l’accident typique du laboratoire de bandes dessinées. Exploiter un tel pouvoir s’avère utile au combat, car The Spot est capable de se transporter ou de transporter n’importe quelle partie de son corps, bien qu’il n’utilise souvent que les portails, ou les spots, pour que ses ennemis de super-héros se frappent au visage. Bien que l’implication de The Spot soit loin d’être confirmée, la puissance et la méconnaissance du personnage conviendraient certainement parfaitement au moule Spider-Verse.





Produit par Columbia Pictures et Sony Pictures Animation en association avec Marvel, et distribué par Sony Pictures Releasing, Spider-Man : À travers le Spider-Verse (première partie) devrait être réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson d’après un scénario de David Callaham, Phil Lord et Christopher Miller.

Spider-Man : À travers le Spider-Verse (première partie) devrait sortir le 7 octobre 2022, après avoir été retardé par rapport à une date initiale d’avril 2022 en raison de la situation mondiale actuelle. Le synopsis a été publié avec la bande-annonce par Sony Pictures Entertainment.





