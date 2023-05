Spider-Man: Across the Spider-Verse fait ses débuts à 97% sur les tomates pourries, les critiques le déclarent un triomphe cinématographique

Les avis pour Spider-Man: à travers le Spider-Verse sont maintenant arrivés, et les choses se présentent très bien pour les aventures continues du web-slinger de Miles Morales. La suite animée, qui est la deuxième partie d’une trilogie prévue, a fait ses débuts à un taux extrêmement prometteur de 97% sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, les critiques faisant l’éloge de notre dernière incursion dans le multivers.





Julian Roman de MovieWeb a déclaré Spider-Man: à travers le Spider-Verse être encore meilleur que son prédécesseur primé aux Oscars, Spider-Man: dans le Spider-Verseet ne pouvait pas obtenir assez de l’animation à couper le souffle sur l’écran.

« Miles Morales et Gwen Stacy reviennent dans une aventure spectaculaire de passage à l’âge adulte qui fera vibrer votre Spider-Sense. Spider-Man : Across the Spider-Verse est la suite rare qui améliore l’original primé aux Oscars dans tous les aspects. Notre vaillant les héros trouvent une camaraderie sur le Web, mais apprennent que les problèmes sur le front intérieur ne sont pas facilement laissés pour compte. Un mélange éblouissant d’animation CGI et 2D accompagne une bande-son rock et un scénario sincère avec beaucoup d’humour.

Les applaudissements se poursuivent avec l’aimable autorisation de Ben Travis d’Empire, qui décerne Spider-Man: à travers le Spider-Verse un 5/5 parfait et déclare la suite un « chef-d’œuvre ».

« Across The Spider-Verse fait monter chaque cadran à 11, et d’une manière ou d’une autre ne s’effondre pas sur lui-même. Visuellement étonnant, émotionnellement puissant, propulsif sur le plan narratif – c’est un autre chef-d’œuvre.

Molly Freeman de Screen Rant ne pouvait pas en dire assez sur Spider-Man: à travers le Spider-Versedécrivant le film comme « phénoménal » et louant le suivi pour avoir relevé chacun des enjeux.

« Spider-Man: Across the Spider-Verse est phénoménal du début à la fin, augmentant les enjeux, l’émotion et le cœur avec une belle animation artistique. »

Un autre score de 5/5 est une gracieuseté de Jordan Farley de Total Film, qui a salué les visuels et l’émotion au centre de toute la folie multiverselle, ainsi que taquiné une fin de cliffhanger sérieuse …

« Visuellement étonnante, émotionnellement audacieuse, cette suite spectaculaire a assez d’esprit, d’imagination et de sensations fortes pour remplir plusieurs mondes. Mais préparez-vous à être laissé en suspens jusqu’à ce que la suite arrive sur les écrans.

Spider-Man: Across the Spider-Verse entre en salles vendredi

Pendant ce temps, Ross Bonaime de Collider attribue à Spider-Man: Across the Spider-Verse un « A » parfait et appelle la suite animée rien de moins que miraculeuse.

« Across the Spider-Verse est ambitieux et remarquable à un point tel que cela ressemble presque à un miracle que ce film existe même – heureusement, nous vivons dans l’univers où il existe. »

Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter a estimé que Spider-Man: Across the Spider-Verse était un peu plus retenu que la sortie précédente, mais a néanmoins trouvé l’aventure très digne.

« Across the Spider-Verse vibre avec la même énergie que son prédécesseur, même lorsqu’il semble plus plombé avec une trame de fond. »

Enfin, notre propre Richard Fink appelle Spider-Man: Across the Spider-Verse « la meilleure suite de super-héros jamais réalisée ».

« Spider-Man: Across the Spider-Verse est un film d’animation magnifique. Un spectacle visuel avec une animation à couper le souffle qui ravit à chaque image. »

Situé plus d’un an après les événements de Spider-Man: dans le Spider-Verse, Spider-Man: à travers le Spider-Verse trouve Miles Morales approché de manière inattendue par Gwen Stacy pour accomplir une mission visant à sauver chaque univers de Spider-People du supervillain the Spot. Voyageant ensemble à travers le multivers, le couple rencontre bientôt ses protecteurs, un groupe de Spider-People connu sous le nom de Spider-Society, dirigé par Miguel O’Hara. Mais, lorsque Miles se retrouve en désaccord avec Miguel et la Spider-Society sur la façon de gérer la menace, il doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de pouvoir sauver les personnes qu’il aime.

Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson à partir d’un scénario écrit par Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham, Spider-Man: à travers le Spider-Verse présente une grande distribution d’ensemble qui comprend Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Jake Johnson, Jason Schwartzman, Issa Rae, Karan Soni, Daniel Kaluuya et Oscar Isaac

Spider-Man: à travers le Spider-Verse est prévu pour une sortie en salles le 2 juin 2023, avec l’aimable autorisation de Sony Pictures. Un troisième volet, Spider-Man: Au-delà du Spider-Versedont la sortie est prévue le 29 mars 2024.