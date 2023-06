Spider-Man: Across the Spider-Verse établit une ouverture record pour Sony.

Spider-Man a toujours fourni à Sony et Marvel certains de leurs succès les plus importants et les plus cohérents. AprèsSpider-Man : Pas de retour à la maison a battu des records pour les sorties en direct de Spider-Man du MCU, Spider-Man: à travers le Spider-Verse a lancé sa toile sur le public ce week-end. Le film bat des records sur le front de l’animation avec la nouvelle sortie de Miles Morales dans le multivers affichant la troisième journée d’ouverture la plus élevée jamais enregistrée pour un film d’animation, prenant 69,1 millions de dollars vendredi aux États-Unis seulement. Cela a vu des projections estimant que le film coûtera jusqu’à 150 millions de dollars au box-office ce week-end, triplant l’ouverture de son prédécesseur et en faisant la plus grande ouverture de film d’animation de l’histoire de Sony.

Bien que Spider-Man soit toujours un énorme attrait sous toutes ses formes, la principale raison de Spider-Man: à travers le Spider-VerseLe succès de semble provenir du battage médiatique qui s’est non seulement construit avant la sortie, mais qui s’est poursuivi au cours de ses premiers jours dans les cinémas. Le film est devenu l’une des sorties les plus rares, ayant réussi à obtenir des critiques positives presque unanimes de la part des critiques et du public, détenant des scores respectifs de 95% et 97% sur Rotten Tomatoes.

Bien sûr, Spider-Man: dans le Spider-Verse était un succès raisonnable et il semble que contrairement à de nombreux films liés à Spider-Man que Sony a sortis récemment, tels que Morbius et dans une certaine mesure Venom : qu’il y ait carnageils ont réussi à construire quelque chose que tout le monde veut voir et personne n’a rien de négatif à dire une fois qu’ils l’ont fait.





Miles Morales fera-t-il partie du MCU en direct et Shameik Moore le jouera-t-il?

Sortie de Sony Pictures

Les fans de Marvel s’attendent à l’inattendu avec le MCU, et tandis que James Gunn a clairement indiqué que le DCU aura une politique uniforme du même acteur jouant ses personnages dans toutes les itérations et tous les supports. Marvel n’a pas eu une telle règle jusqu’à présent, et bien que certaines des stars régulières de la franchise aient des versions animées de voix dans Et si… ?, la question de savoir si Shameik Moore fera le voyage inverse pour jouer Morales dans une interprétation en direct est quelque chose qui reste à confirmer. Cependant, avec la confirmation qu’un film d’action en direct de Miles Morales est en préparation, l’acteur serait certainement heureux de relever le nouveau défi. Il a dit précédemment :

«Je suppose que vous obtiendriez plus que la voix si je devais la jouer. Je me mettais en forme, je prenais le temps de vraiment mincir, mincir, mincir. Rasez cette barbe. Passez en mode afro, sortez les tresses. Et je mettrais tout mon être dans cette performance.

Actuellement, Shameik reviendra pour exprimer à nouveau Miles Morales dans Spider-Man: Au-delà du Spider-Versequi devrait actuellement sortir en 2024. Tom Holland se prépare à jouer à nouveau Spider-Man du MCU dans un quatrième film, qui est actuellement en attente en raison de la grève de l’écrivain, et le film d’action en direct de Miles Morales est probablement dans le même statut.