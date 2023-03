Spider-Man: Across the Spider-Verse est « Cinq films en un » et sera en tête de la première sortie primée aux Oscars

L’animé à venir Homme araignée suite, Spider-Man: à travers le Spider-Verse, s’appuiera sur les fondations posées par son prédécesseur oscarisé… et plus encore. S’adressant à Empire Magazine, le réalisateur Joaquim Dos Santos a taquiné la portée épique de Kemp Powers et Justin K. Thompson, l’appelant « cinq films en un ».





« Chaque monde est un endroit robuste. Nous avons essentiellement fait cinq films en un.

Joaquim Dos Santos, qui dirigera la suite aux côtés de Kemp Powers et Justin K. Thompson, fait référence aux cinq univers alternatifs qui seront exposés dans Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Commençant par Earth-1610 de Miles Morales, la suite amènera Spider-Man à Earth-65 à l’aquarelle de Gwen Stacy; Mumbattan, habité par Spider-Man India ; la maison de Spider-Man d’Oscar Isaac 2099, Nueva York; et un Londres alternatif, où réside le Spider-Punk de Daniel Kaluuya. Si cela ne suffisait pas déjà, il y a aussi une cinquième dimension secrète sur les cartes…

FILM VIDÉO DU JOUR

Alors que nous nous demandons ce que pourrait être cette cinquième dimension (pourrait-il s’agir du MCU et d’un camée de Tom Holland?), Le scénariste-producteur Christopher Miller promet de donner au public quelque chose qu’il n’a jamais vu auparavant dans Spider-Man: à travers le Spider-Verse.

« Notre contrat avec le public est de leur apporter quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Le premier film consistait à amener des personnages dans la dimension de Miles. Il s’agit de Miles qui se dirige vers les autres.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse commence avec la réunion de Miles Morales avec Gwen Stacy alias Spider-Woman. Le quartier amical et à plein temps de Brooklyn, Spider-Man, est bientôt catapulté à travers le multivers, où il rencontre une équipe de Spider-People chargée de protéger son existence même. Mais lorsque les héros s’affrontent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve face aux autres araignées et doit redéfinir ce que signifie être un héros, afin qu’il puisse sauver les personnes qu’il aime le plus.





Shameik Moore déclare Shameik Moore en tête du premier film de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Images Sony

Spider-Man: à travers le Spider-Verse semble certainement que cela augmentera la mise plus que nous ne pouvons même l’imaginer, avec la star de retour Shameik Moore déclarant que la suite dépasse facilement la première sortie. Les ambitions pour lesquelles étaient bien sûr déjà si élevées qu’il est sorti victorieux aux Oscars en 2019.

« Je dirai que cette histoire dépasse la première. Si le ciel était la limite la dernière fois, le ciel est maintenant le sol. Nous marchons dessus et regardons Jupiter !

Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson à partir d’un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham, Spider-Man: à travers le Spider-Verse étoiles Shameik Moore comme Miles Morales alias Spider-Man, Hailee Steinfeld comme Gwen Stacy alias Spider-Woman, Jake Johnson comme Peter B. Parker alias Spider-Man, Oscar Isaac comme Miguel O’Hara alias Spider-Man 2099, Issa Rae comme Jessica Drew alias Spider-Woman, Daniel Kaluuya dans Hobart « Hobie » Brown alias Spider-Punk et Karan Soni dans Pavitr Prabhakar alias Spider-Man India.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse devrait sortir le 2 juin 2023. Une autre suite, Spider-Man: Au-delà du Spider-Verseest prévu pour le 29 mars 2024.