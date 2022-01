Spider-Man: Across the Spider-Verse emmènera Miles Morales dans des endroits inimaginables

La première Spider-Man : dans le Spider-Verse est maintenant considéré par beaucoup comme le summum des sorties sur grand écran pour le web-slinger de Marvel, et les écrivains Phil Lord et Christopher Miller espèrent égaler ce même succès avec la suite à venir, Spider-Man : À travers le Spider-Verse (première partie). Dans une interview avec IndieWire, les scénaristes et producteurs sont convaincus que Spider-Man : À travers le Spider-Verse (première partie) poussera les limites encore plus loin que cette première aventure, tout le monde ayant désormais la confiance nécessaire pour emmener Miles dans des royaumes inconnus.

« C’était amusant d’avoir confiance. Et d’aller encore plus loin et de pousser le médium encore plus loin et de prendre des Miles [Morales] dans des endroits que vous ne pouviez pas imaginer. »

Alors qu’une grande partie de Spider-Man : À travers le Spider-Verse (première partie) reste un mystère, un synopsis récemment révélé offre quelques indices sur le type de folie multiversale dans laquelle Miles Morales se lancera. « Miles Morales revient pour le prochain chapitre de la saga Spider-Verse primée aux Oscars, une aventure épique qui transportera Spider-Man à temps plein et amical dans le quartier de Brooklyn à travers le multivers pour unir ses forces à celles de Gwen Stacy et d’une nouvelle équipe de Spider- Des gens à affronter un méchant plus puissant que tout ce qu’ils ont jamais rencontré », indique la description.

Sorti en 2018, Spider-Man : dans le Spider-Verse a présenté au public Shameik Moore en tant que Miles Morales, une version alternative de Spider-Man. Après Miles alors qu’il devient progressivement le nouveau Spider-Man, il doit rejoindre plusieurs autres Spider-People de divers univers parallèles pour sauver son univers de Kingpin. Le film a été universellement salué et a remporté l’Oscar du meilleur long métrage d’animation, ce que Phil, Lord et toutes les autres personnes impliquées espèrent sans aucun doute refaire.

Si la bande-annonce récente de Spider-Man : à travers le Spider-Verse est quelque chose à faire, l’Académie reviendra sûrement, avec les images taquinant les prouesses visuelles vibrantes qui seront exposées. Le couple de producteurs Lord et Miller a déjà expliqué l’approche de l’exploration du multivers par Miles, et ils n’ont pu s’empêcher de se vanter à juste titre. « Eh bien, nous ne faisons que commencer. Au premier coup d’œil, vous avez juste un avant-goût de ce que nous recherchons », ont-ils déclaré. « Chaque dimension a l’air et se sent radicalement différente de toutes les autres. Elles ont toutes l’air d’avoir été dessinées par un artiste différent. »

En fait, c’est loin d’être la première fois que Lord et Miller expriment leur désir d’étendre les bases posées dans le premier Spider-Verse, le duo ajoutant : « C’est une opportunité de s’appuyer sur cette base visuelle et de la pousser à de nouveaux endroits audacieux. Certaines des techniques artistiques révolutionnaires que l’équipe a développées pour ce film nous ont époustouflés. Ce sera une expérience passionnante pour le public comme personne n’en a jamais vu. «

Produit par Columbia Pictures et Sony Pictures Animation en association avec Marvel, et distribué par Sony Pictures Releasing, Spider-Man : À travers le Spider-Verse (première partie) devrait être réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson d’après un scénario de David Callaham, Phil Lord et Christopher Miller. Spider-Man : À travers le Spider-Verse (première partie) devrait sortir le 7 octobre 2022.





