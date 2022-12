Spider-Man: Across the Spider-Verse dévoile une nouvelle bande-annonce pleine de versions de Spider-Man

La première bande-annonce de »Spider-Man: à travers le Spider-Verse » vient d’être révélé, révélant à nouveau Miles Morales et Gwen Stacy dans une autre aventure autour du multivers, l’aperçu étant rempli de différentes versions de Spider-Man.

Après une longue attente, Sony Pictures Animationn a publié la bande-annonce de la suite de » Spider-Man: Into the Spider-Verse », une suite de 2018 qui a enchanté tous les téléspectateurs pour son histoire et ses effets d’animation incroyables.

Présentant des extraits du premier film, la bande-annonce commence par la mère de Miles lui prononçant un discours sur la façon dont il devra faire face aux problèmes du monde, avant de voir Miles et Gwen dans une réalité remplie de divers Spider-Mans, dont » Bombastic Bag -Man », »Spider-Man: Unlimited » et même »Spider-Man » du jeu vidéo PlayStation.

Parallèlement à la bande-annonce, le synopsis officiel de »Spider-Man: Across the Spider-Verse » a été révélé, avec son histoire mettant notre protagoniste Miles Morales dans ce qui sera un combat contre différents hommes-araignées de différents univers.

Selon le synopsis lui-même, Miles Morales rencontrera une équipe de Spider-Mans chargée de protéger l’existence du multivers, mais notre protagoniste ne sera pas d’accord avec eux lorsqu’ils chercheront des moyens de vaincre le nouveau méchant. » Across the Spider-Verse » amènera Miles à redéfinir ce qu’est un héros afin de sauver les personnes qu’il aime.

En juin de cette année, il a révélé que le principal antagoniste du film serait « The Spot », une entité capable de créer des portails autour de différentes dimensions, étant le méchant le plus puissant que Miles doit vaincre.

Les producteurs du film Phil Seigneur Oui Chris Miller a confirmé que le film comprendra six univers différents, chacun ayant un style d’animation différent. Par exemple, l’univers de Gwen Stacy sera animé dans un style lavis à l’aquarelle rappelant ses couvertures de bandes dessinées.

En plus de Miles et Gwen, nous verrons le retour de Peter B. Parker/Spider-Man et Miguel O’Hara/Spider-Man 2099. D’autres nouvelles variantes de Spiderman sont Spider-Punk, Scarlet Spider, Spider-Man de l’animation de 1978. série et Spider-Woman. Même des sources ont rapporté que Spider-Man de Tom Holland apparaîtra dans le film.

»Spider-Man : Across the Spider-Verse » sortira en salles le 2 juin 2023.