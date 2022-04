Spider-Man: Across the Spider-Verse comprendra plus de 200 personnages

Spider-Man: à travers le Spider-Verse Les écrivains Phil Lord et Chris Miller ont révélé des détails surprenants et passionnants concernant la suite animée à venir lors de leur apparition au CinemaCon 2022. Partagé par Steven Weintraub du collisionneurLord et Miller ont annoncé que la suite de Sony comprendrait « 240 personnages » et que l’histoire se déroulerait « dans 6 univers ».

Si cela ne suffisait pas déjà à communiquer l’ampleur de Spider-Man: à travers le Spider-Verseils ont également révélé que 1000 personnes travaillent sur la suite, qui verra Miles Morales explorer le multivers comme jamais auparavant. Erik Davis de Fandango était également présent à l’événement et nous a informés que Chris Miller a décrit Spider-Man: à travers le Spider-Verse comme « bien, bien plus grand que le dernier. C’est la plus grande équipe d’un film d’animation de tous les temps.

Comme le souligne Davis, lauréat d’un Oscar en 2018 Spider-Man: dans le Spider-Verse ne présentait que 40 personnages, ce qui met vraiment l’idée de 240 en perspective et offre notre meilleure idée à ce jour de la façon dont les choses vont être épiques. Lord et Miller ont taquiné l’ambition de la suite dans le passé en disant: « C’est, comme l’a dit Phil, une suite très ambitieuse, parce que nous ne voulions pas simplement refaire la même chose. Donc, l’idée que nous irait dans différentes dimensions ouvrait vraiment une opportunité sur le plan artistique, pour que chaque monde ait son propre style artistique et pour pouvoir pousser les gens d’Imageworks à développer un moyen de donner à chaque dimension l’impression d’avoir été dessinée par la main d’un artiste différent . Et voir le développement de ce genre de choses est à couper le souffle. »





L’ouverture de Spider-Man: Across the Spider-Verse a fait ses débuts au CinemaCon





Sony Pictures Divertissement

Spider-Man: à travers le Spider-Verse réunira le public avec Miles Morales. La suite verra Miles Morales se lancer à nouveau dans une aventure épique, cette fois transportée dans le multivers lui-même, où il s’associera à Gwen Stacy et à une nouvelle équipe de Spider-People qui devra affronter un puissant méchant. Les minutes d’ouverture de Spider-Man: à travers le Spider-Verse ont été présentés au CinemaCon 2022 et commencent dans Earth-65 avec Gwen Stacy. La séquence introduit rapidement plusieurs Spider-Variants, dont Spider-Man 2099 et Jessica Drew AKA Spider-Woman, avant de replonger Gwen et Miles dans la folie du multivers.

Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson à partir d’un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham, Spider-Man: à travers le Spider-Verse étoiles Shameik Moore comme Miles Morales, Hailee Steinfeld comme Gwen Stacy, Oscar Isaac comme Miguel O’Hara AKA Spider-Man 2099, Jake Johnson comme Peter B. Parker et Issa Rae comme Jessica Drew AKA Spider-Woman.





Malheureusement, malgré toutes ces taquineries, le public devra attendre un peu plus longtemps avant de traverser le Spider-Verse, avec Spider-Man: à travers le Spider-Verse ayant récemment été retardé. Spider-Man: à travers le Spider-Verse a été repoussée à la fin de cette année, et est désormais prévue pour une sortie aux États-Unis le 2 juin 2023. Une troisième sortie, désormais officiellement intitulée Spider-Man: Au-delà du Spider-Versedevrait sortir en mars 2024.





