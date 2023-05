Spider-Man: Across the Spider-Verse Clip Centres sur Spider-Man 2099, The Vulture & Gwen Stacy

Miles Morales a le choix de sauver tout le monde ou de sauver une personne dans le dernier regard plein d’action sur Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Publiée avec l’aimable autorisation d’IMDb, la séquence commence avec la variante Spider-Man Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) s’attaquant au super-vilain The Vulture (Jorma Taccone), tandis que Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) réfléchit rapidement pour sauver les civils désormais en danger. Vous pouvez consulter le dernier clip de Spider-Man: à travers le Spider-Verse dessous…





Le public n’a pas à attendre trop longtemps pour se prélasser dans l’éclat animé de Spider-Man: à travers le Spider-Verse, qui retrouve notre héros Miles Morales ramené une fois de plus dans le multivers. Malheureusement, Miles se retrouve en désaccord avec ses variantes, la Spider-Society, un groupe de Spider-People d’univers alternatifs chargés de protéger le multivers après qu’on lui a dit que lui, tout comme eux, doit faire le sacrifice ultime et perdre quelqu’un qu’il aime.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Ce dernier look rejoint une paire de clips récents du film Marvel très attendu, Spider-Man: à travers le Spider-Verse, qui offrent un autre regard sur la sortie animée et trouvent les Spider-People alternatifs Miles Morales et Gwen Stacy réunis pour se battre à nouveau pour le multivers. Publié via réseaux sociaux, tandis qu’un clip montre une action d’élingage sur le Web, l’autre trouve Miles face à ses parents et à sa vie scolaire. Découvrez les nouveaux clips de Spider-Man: à travers le Spider-Verse dessous.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse reprendra plus d’un an après les événements de l’Oscar Spider-Man: dans le Spider-Verse, et trouve Miles Morales approché de manière inattendue par son amour Gwen Stacy pour accomplir une mission visant à sauver chaque univers de Spider-People du Spot, qui pourrait provoquer une catastrophe catastrophique. Bien sûr, Miles est prêt à relever le défi, et lui et Gwen parcourent ensemble le multivers pour rencontrer ses protecteurs, un groupe de Spider-People connu sous le nom de Spider-Society, dirigé par Miguel O’Hara.

Cependant, Miles se retrouve en désaccord avec Miguel et la Spider-Society sur la façon de gérer la menace et lorsque les héros s’affrontent, Miles se retrouve face aux autres Spiders et doit redéfinir ce que signifie être un héros, afin qu’il puisse sauver le personnes qu’il aime le plus.

CONNEXES: Spider-Man 2099 n’est pas vraiment le méchant dans Across the Spider-Verse, déclare le directeur





Spider-Man: Across the Spider-Verse a été comparé à The Empire Strikes Back

Sony Pictures Divertissement

La suite, qui trônera au milieu du Vers d’araignée trilogie, a été comparée à plusieurs reprises à l’un des suivis les plus emblématiques de tous les temps – Star Wars : L’Empire contre-attaque. Non seulement les comparaisons ont été faites concernant le ton des deux suites, mais le co-réalisateur Kemp Powers a depuis révélé que Spider-Man: à travers le Spider-Verse se terminera également sur un sombre cliffhanger. « Across The Spider-Verse est un film en soi, mais il se termine définitivement sur un cliffhanger », a révélé Powers. « Je pense que c’est un bon cliffhanger. Nous espérons que c’est un tee-up satisfaisant pour ce qui arrive dans le troisième film, parce que vous voulez que les gens soient enthousiasmés par ce qui va suivre.

Une personne satisfaite est son collègue réalisateur Joaquim Dos Santos qui ajoute: « J’étais très satisfait après L’Empire contre-attaque. Et j’espère que c’est notre Empire. »

Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson à partir d’un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham, Spider-Man: à travers le Spider-Verse étoiles Shameik Moore comme Miles Morales alias Spider-Man, Hailee Steinfeld comme Gwen Stacy alias Spider-Woman, Jake Johnson comme Peter B. Parker alias Spider-Man, Oscar Isaac comme Miguel O’Hara alias Spider-Man 2099, Issa Rae comme Jessica Drew alias Spider-Woman, Daniel Kaluuya comme Hobart « Hobie » Brown alias Spider-Punk, Karan Soni comme Pavitr Prabhakar alias Spider-Man India, Andy Samberg comme Ben Reilly alias Scarlet Spider, et Scott Pilgrim contre la star mondiale Jason Schwartzman comme Jonathan Ohnn alias The Spot.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse est prévu pour une sortie aux États-Unis le 2 juin 2023, avec la troisième sortie, Spider-Man: Au-delà du Spider-Versedont la sortie est prévue le 29 mars 2024.