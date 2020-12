Spider-Man a inspiré le retour de Sharkboy et Lavagirl dans We Can Be Heroes de Netflix

En 2005, le cinéaste Robert Rodriguez a présenté au monde deux super-héros entre deux dans le film Les aventures de Sharkboy et Lavagirl en 3-D. Le film est depuis devenu un classique culte et une génération de téléspectateurs a grandi avec de bons souvenirs du super-duo. Maintenant, Rodriguez ramène Sharkboy et Lavagirl en tant que héros adultes avec leur propre enfant surpuissant, dans Netflix On peut être des héros. Dans une interview avec ComicBook.com, Rodriguez a expliqué qu’il avait longtemps attendu pour ramener les deux personnages sur le film.

« J’ai toujours voulu refaire quelque chose avec [Sharklboy and Lavagirl] Parce que j’adore ces personnages. Ils étaient comme les super-héros originaux des petits enfants. Et je ne l’ai pas proposé, mon fils l’a fait, et j’ai pensé: « Wow, c’est incroyable. » C’est ce qu’un enfant aime vraiment, l’autonomisation. Et pourquoi ne pas avoir la force du requin et être mi-garçon, mi-requin ou avoir les pouvoirs de la lave? Donc, quand Netflix m’a en fait demandé de créer un film original, pas un remake ou lié à quoi que ce soit d’autre pour leur service, et la première chose que j’ai trouvée était des enfants de super-héros et On peut être des héros, J’avais le titre. Je me suis dit: ‘Ok, les parents se font capturer, les enfants vont sauver le monde, genre de chose.’ «

On peut être des héros raconte l’histoire d’une invasion extraterrestre où la plupart des super-héros du monde sont capturés. Il appartient maintenant aux enfants des héros de s’unir pour sauver la situation. Selon Robert Rodriguez, il s’est tourné vers le MCU pour trouver l’inspiration, en particulier Spider-Man, lors de la planification de sa propre interprétation d’un Avengers film pour enfants de style.

« J’ai livré le scénario et nous avons proposé un tas de personnages. C’était comme 16 enfants avec des super pouvoirs, mais aucun d’entre eux n’avait la force de requin, que je voulais toujours voler à ce film parce que c’était un si bon. C’était comme nous avons déchiffré le code il y a longtemps. C’était un bon code et celui de lave … Ils empruntent parfois Spider-Man pour un film des Avengers, alors j’emprunterais les parents, les faire devenir parents, de cette façon avoir ce petit super-enfant nommé Guppy qui a leurs deux pouvoirs combinés. Pourquoi pas, au lieu d’avoir deux enfants avec les pouvoirs, un enfant avec ce pouvoir combiné. Alors, ils nous laissent faire. «

Alors que Taylor Lautner ne reprendra pas son rôle emblématique de Sharkboy, Taylor Dooley reviendra en tant que Lavagirl, maintenant un super-héros adulte, et marié à Sharkboy, qui sera joué par JJ Dashnaw. Vivien Lyra Blair incarne la fille de Guppy, Sharkboy et Lavagirl qui combine les pouvoirs de ses parents.

Réalisé par Robert Rodriguez, On peut être des héros avec Priyanka Chopra, Christian Slater, Pedro Pascal, Sung Kang, Boyd Holbrook, Taylor Dooley, YaYa Gosselin, Akira Akbar, Haley Reinhart, Andy Walken, Andrew Diaz, Brently Heilbron, Hala Finley, Isaiah Russell Bailey, Lotus Blossom, Lyon Daniels , Nathan Blair, Vivien Lyra Blair, Adriana Barraza, Brittany Perry-Russell, Christopher McDonald et Dylan Henry Lau. Le film sortira le 1er janvier 2021 sur Netflix. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets: We Can Be Heroes, Netflix, Streaming