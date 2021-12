Spider-Man 4 : Tom Holland quitte le personnage pour devenir producteur ?

Ce n’est pas une nouveauté que Spider-Man : Pas de chemin à la maison c’était certainement la meilleure première de l’année en termes de nombres. Mais les fans de Univers cinématographique Marvel Ils ne peuvent pas rester les bras croisés et attendent déjà des nouvelles de leur suite. Et est-ce Spiderman 4 C’est une réalité, même si on ne sait pas si ce sera précisément Tom Holland celui qui est chargé de donner vie à Spider-Man. On vous dit ici quelle est l’idée de l’acteur !

l’a fait avec Spider-Man : Retrouvailles et avec Spider-Man : loin de chez soiL’acteur britannique sait très bien comment faire de ses films les films les plus rentables de l’histoire. Et bien que tout soit servi pour que l’intrigue continue et les deux Mstudios d’arvel Quoi Photos Sony continuez à accumuler des millions, la vérité est que parfois il est plus pratique de fermer une scène au mieux pour éviter la déception des followers en étirant l’histoire.

Le monde de Pierre Parker a tout à explorer et plus encore avec le concept de multivers installé dans la franchise de super-héros. Dans ce sens, Kevin Feige révélé au New York Times : «Amy Pascal Sony Pictures, Disney et moi parlons et commençons à développer où l’histoire se dirige ensuite”. De son côté, la directrice de création a déclaré sans spoiler : « A la fin du film que nous venons de faire, vous voyez Spider-Man prendre une décision capitale, celui que vous ne l’avez jamais vu prendre auparavant. C’est un sacrifice. Et ça nous donne beaucoup de travail pour le prochain film”.

Le quatrième film de Spider-Man dans le MCU est un fait, mais … l’acteur très acclamé apparaîtra-t-il? Feige a fait remarquer : « Tom Holland va apparaître à un moment donné. Le quand et où, bien sûr, c’est le plaisir et nous n’en parlons pas”. Cependant, les propos du jeune interprète de Spider-Man pourraient ne pas correspondre exactement à ce que l’homme d’affaires a suggéré dans l’interview.

« Honnêtement, je ne connais pas la réponse à propos de mon avenir en tant que Spider-Man. Il y a eu des conversations à ce sujet, mais si ce sera avec moi, je ne suis pas encore tout à fait sûr.Holland a fait remarquer au Hollywood Reporter. Et il conclut : « Peut-être que je suis un producteur ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais je sais que j’aime ce personnage et je serais triste de lui dire au revoir. Bien qu’en même temps, j’ai l’impression d’avoir pratiquement accompli tout ce que je voulais accomplir en tant que Peter Parker”. Les conclusions ne se sont pas fait attendre et les fans ont rapidement formulé la théorie selon laquelle le quatrième volet portera sur Miles Morales et que Tom sera dans les coulisses pour s’assurer que le film ne perde pas son essence.

