« Spider-Man 3 »: Tom Holland dit qu’il sera le seul Spider-Man

Tom Holland nie fermement les rumeurs selon lesquelles Tobey Maguire et Andrew Garfield ils reprennent leurs rôles comme Homme araignée des précédentes franchises de films de Spider-Man pour son « Spider-Man 3 » se déroulant dans l’univers cinématographique Marvel.

Le film, qui est une aventure commune entre Sony Pictures et Marvel Studios, a été soumis à rumeurs, rapports et spéculations depuis des mois, alors que le monde cinématographique Marvel est sur le point d’ouvrir un multivers avec Jamie Foxx et Alfred Molina sur la bande, des rumeurs de Maguire et Garfield ils sont toujours paresseux.

En faisant la promotion de la sortie prochaine de sa cassette « cerise», Inévitablement a répondu à des questions sur le prochain trio Spidey.

« Non, non, ils n’apparaîtront pas dans ce film », dit Holland à Esquire. «À moins que des informations plus importantes ne m’ont été cachées, je pense que c’est un trop grand secret pour que je puisse me cacher. Mais pour l’instant, non. Ce sera une continuation des films Spider-Man que nous avons réalisés. »

Alors que la réaction des fans de Marvel sera de déclarer que La Hollande ment Holland admet également que les titres Marvel s’efforcent de détourner la direction.

C’est un tactique pour les empêcher d’avoir autant d’informations qu’ils les divulguent à la presse ou aux fans, comme Mark Ruffalo l’a fait avant « Infinity WarQuand il a révélé que la moitié des personnages meurent environ un an avant la sortie du film.