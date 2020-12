Spider-Man 3 ramène-t-il également le gobelin vert de Willem Dafoe et le sandman de l’église Thomas Haden?

Spider-Man 3 verra apparemment le retour du Green Goblin de Willem Dafoe et du Sandman de Thomas Haden Church. Le casting de la suite très attendue commence à devenir un monstre avec une distribution massive du passé et du présent. Benedict Cumberbatch a confirmé son apparition dans la suite, ce qui pourrait expliquer comment l’idée de multivers s’intègre dans l’intrigue globale de Spider-Man 3. Jamie Foxx a confirmé, puis effacé ladite confirmation, qu’il revenait comme Electro dans le film, et maintenant Alfred Molina reviendra en tant que Dr Octopus.

En plus de Jaime Foxx et Alfred Molina, on pense également que Kirsten Dunst (Mary Jane), Emma Stone (Gwen Stacy), Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtra avec Tom Holland dans Spider-Man 3. Maintenant, la rumeur veut que Willem Dafoe en tant que gobelin vert et Église Thomas Haden comme Sandman reviendra, ce qui en fait un casting très intéressant et pointe encore plus vers une action réelle Spider-Verse film qui se passe chez Sony dans un proche avenir.

Si tout cela ne suffisait pas, il a également été beaucoup de rumeurs selon lesquelles Matt Murdock de Charlie Cox ferait une apparition dans Spider-Man 3. Fondamentalement, même les rumeurs de casting les plus folles commencent à coller, ce qui amène les fans de Marvel à se demander exactement ce que Sony et Marvel Studios ont dans leurs manches pour la suite, qui tourne actuellement à Atlanta. Il y a tellement d’endroits où l’histoire peut aller, surtout si Green Goblin et Sandman reviennent, ce qui aidera à la fois Sony et leurs projets Marvel, ainsi que Marvel Studios et leurs projets futurs.

Avec les rumeurs de casting sauvages, il existe également des théories assez sauvages sur le moment où Tom Holland arrêtera de jouer à Peter Parker pour le MCU. Une théorie suggère que Holland fera un autre film après Spider-Man 3, qui introduira le Les quatre Fantastiques. Jon Watts est derrière la caméra pour le prochain film après avoir affronté les trois MCU Homme araignée films. Bien que cela ait du sens, on peut facilement voir Holland rester beaucoup plus longtemps avec Sony, selon l’endroit où le prochain film emmène l’histoire actuelle de Peter Parker. Quoi qu’il en soit, le prochain chapitre de Spidey devra répondre à de nombreuses questions, quel que soit le nombre de films en cours.

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, vient de révéler que le Les quatre Fantastiques Le film est maintenant en développement avec Jon Watts attaché à la réalisation. Certains fans inconditionnels pensent que Watts a mis un œuf de Pâques sur le film Spider-Man: loin de chez soi quand Spider-Man passe devant un panneau qui dit: « Nous sommes tellement excités de vous montrer ce qui vient ensuite », avec les nombres 1, 2 et 3 suivis d’un point d’interrogation où un 4 devrait être. Le point d’interrogation pourrait-il représenter le Les quatre Fantastiques film? Nous devrons simplement attendre et voir. L’Illuminerdi a été le premier à rendre compte de l’adhésion du Green Goblin de Willem Dafoe et du Sandman de Thomas Haden Church. Spider-Man 3.

