Spider-Man 3 ramène également Emma Stone et Andrew Garfield?

Il commence à apparaître comme si les rumeurs de Spider-Man 3 l’introduction d’un Spider-Verse en direct est vrai, comme L’incroyable homme-araignée La star Andrew Garfield devrait reprendre son rôle dans le film. La nouvelle fait partie d’un nouveau rapport de Collider qui Spider-Man 2 La star Alfred Molina est maintenant confirmée pour reprendre son rôle de docteur Octopus, le scooper Jeff Sneider affirmant que Garfield est également prêt à jouer sa version de Peter Parker. C’est potentiellement une grande nouvelle, mais pour le moment, rien de tout cela n’a officiellement confirmé par Marvel ou Sony.

Jamie Foxx, qui a joué Electro dans L’incroyable Spider-Man 2, a précédemment confirmé qu’il jouerait à nouveau le personnage dans Spider-Man 3. Parce qu’il a précisé qu’il ne serait pas bleu dans le film, il n’était pas clair s’il reprenait le même Electro au moyen d’un Spider-Verse ou d’une version alternative du personnage. Avec le mot que Molina jouera également un autre super-vilain Spidey d’une autre chronologie, cela ressemble de plus en plus au Spider-Verse en direct se dirigeant vers le grand écran.

Collider rapporte également que Tobey Maguire, qui a joué Peter Parker dans l’original de Sam Raimi Homme araignée trilogie de films, est en pourparlers avec Sony et Marvel pour apparaître potentiellement dans Spider-Man 3 ainsi que. Sa co-star Kirsten Dunst reviendrait également pour reprendre son rôle de Mary Jane Watson et de Garfield Incroyable Spider-Man co-star Emma Stone serait à bord pour apparaître sous le nom de Gwen Stacy. Compte tenu des possibilités créatives qu’un scénario à plusieurs versets peut offrir, il semble probable que d’autres visages familiers puissent également être introduits si le rapport Collider est effectivement exact.

Andrew Garfield a commencé à jouer Peter Parker dans le film de 2012 L’incroyable homme-araignée. Parce que les fans de Tobey Maguire attendaient un quatrième Homme araignée film qui a fini par être annulé, Garfield avait de très grandes chaussures pour remplir le film de redémarrage. Tenant le sien, il a été invité à revenir par Sony pour reprendre le rôle de la suite de 2014 L’incroyable Spider-Man 2. Garfield n’a pas pu obtenir sa propre trilogie car Sony a choisi de redémarrer la franchise à nouveau lorsque Tom Holland a fait ses débuts en tant que nouvelle version de Spider-Man dans le MCU.

Holland dirigera la suite en tant que version MCU de Peter Parker. Confirmé pour revenir aux côtés de la Hollande sont Zendaya comme MJ, Jacob Batalon comme Ned Leeds, Tony Revolori comme Flash Thompson et Marisa Tomei comme tante May. Jon Watts reviendra également en direct après avoir barré Spider-Man: retour à la maison et Spider-Man: loin de chez soi. Benedict Cumberbatch apparaîtra également dans le film pour reprendre son rôle de MCU en tant que Docteur Strange, peut-être pour aider à mettre en place le scénario multivers, avant d’apparaître dans sa propre suite à venir Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Spider-Man 3 sortira le 21 décembre 2021. Si les rumeurs du Spider-Verse sont vraies, alors il y a de très grandes chances que la suite soit la plus réussie Homme araignée film encore. Cette information nous vient de Collider.

