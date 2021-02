Spider-Man 3: nouvelles photos du tournage, trois titres et un tweet incognito de Tom Holland

Les fans comptent les jours pour voir le troisième film de ‘Homme araignée’ dans le Univers cinématographique Marvel, puisque, si les rumeurs des présences de Tobey Maguire et Andrew Garfield sont confirmés, nous pourrions assister à l’un des plus grands films de super-héros de tous les temps en incluant le multivers et de vieux personnages familiers.

Il y a quelques semaines le sien Tom Holland a annoncé que ni Maguire ni Garfield ne seraient là et qu’il n’y aurait pas de multivers, mais les fans savent que le jeune homme a souvent merdé lorsqu’il s’agissait de découvrir des mystères et ils pensent qu’il a dit ça juste pour se détacher de toute accusation. Ce mardi, le film est revenu à l’actualité par différentes publications de ses protagonistes. Regarde-les!

Chacun d’eux a rapporté le titre officiel du long métrage, ainsi que de nouveaux aperçus officiels d’eux pendant le tournage, mais la particularité de chaque publication était de publier trois noms différents. Hollande fait savoir que ce serait ‘Spider-Man: Téléphone à la maison’; Zendaya partagé ‘Spider-Man: Home Slice’ Oui Joe Batalon: ‘Spider-Man: Home Wrecker’. Les fans étaient confus et encore plus par un tweet du protagoniste ce matin.

Jusqu’à présent, il n’y avait aucune référence à ces publications, mais cela ressemble à un trolling par les acteurs pour les adeptes, même si certains pensent que l’un des trois titres proposés est réel. Il faudra attendre encore un peu, car ‘Spider-Man 3’ sera présenté en première le 17 décembre 2021 et bientôt ils devront donner des informations officielles.

En attente de confirmations de Tobey Maguire et Andrew Garfield, nous savons qu’ils reviendront chercher leurs papiers Jamie foxx (Electro) et Alfred Molina (Docteur Octopus), en plus de la présence de Benedict Cumberbatch (Docteur Strange), et cela peut être la passerelle vers le multivers. Ils s’assurent également que vous aurez une connexion avec «WandaVision».