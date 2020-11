"Spider-Man 3": La première photo montre Tom Holland avec un masque – et un masque

La première photo officielle de « Spider-Man 3 » est ici! L’acteur principal Tom Holland a partagé un aperçu des coulisses du film de super-héros sur les réseaux sociaux, attirant l’attention sur un problème de santé important.

« Spider-Man 3 » n’a pas encore de titre et mis à part la promesse d’une sortie en salles l’année prochaine et de premières perspectives cette année, il n’y a guère d’autres engagements fermes. Tom Holland a rendu les fans affamés heureux sur Instagram – avec une première photo de tournage le montrant en tenue d’araignée complète.

Les héros portent des masques doubles

Sur la photo, Spidey est agenouillé devant un écran bleu et, en plus de son masque classique, en porte un second: un masque respiratoire censé réduire la propagation du coronavirus. « Portez un masque. J’en porte deux … » est le commentaire de Holland sur la photo.

Il est peu probable qu’il porte le deuxième masque dans le film fini. Par contre: nous ne savons rien de précis sur la suite de « Spider-Man: loin de chez soi ». Tout est possible – et comme on sait déjà que Benedict Cumberbatch apparaîtra comme le magicien dimensionnel Doctor Strange, Spider-Man pourrait visiter toutes les réalités possibles. Parmi eux, il peut y en avoir un dans lequel un seul masque ne suffit pas, même pour les super-héros.