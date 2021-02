Spider-Man 3 est le film le plus excitant de la phase 4 du MCU, voici pourquoi

La phase 4 de MCU a fait un début étonnant avec la série intégrée Disney + WandaVision, qui a créé plusieurs théories uniques concernant l’avenir du MCU. À la fin des films, la phase 4 est toujours définie pour commencer par Veuve noire étant constamment retardé en raison de la pandémie de COVID-19. Mais l’entrée la plus excitante et probablement la plus importante de la phase 4 du MCU sera le Spider-Man: Homecoming 3 officieusement intitulé, actuellement surnommé Spider-Man sans titre: suite loin de chez soi.

Tandis que Spider-Man: loin de chez soi a conclu la phase 3 de MCU, il a laissé le destin du super-héros adolescent rampant sur les murs sur un cliffhanger, son identité étant annoncée par Mysterio à la fin. De plus, Mysterio a également réussi à blâmer Spidey pour tous ses crimes, et grâce à J.Jonah Jameson (qui a marqué les représailles surprises de JK Simmons du rôle), Spider-Man sera une « menace pour la société » au moment où la suite tombe dans les théâtres.

Mais l’annonce du retour d’un vieil ennemi sous la forme d’Electro de Jamie Foxx a fait Spider-Man 3 plus intéressant et fascinant. Foxx a déjà joué Electro dans Sony L’incroyable Spider-Man 2 qui a joué Andrew Garfield comme Spider-Man; cependant, les choses seront différentes cette fois. Pour commencer, la photo maintenant supprimée que Foxx a partagée pour confirmer son implication dans le projet montrait trois Spidermen regardant une horrible figurine Electro dans le ciel. Cette image a conduit les fans à spéculer sur l’introduction de multivers dans le MCU, avec tous les précédents Peter Parkers en live-action collaborant pour affronter l’ennemi commun. Et si cela ne suffit pas à frapper les nerfs, Alfred Molina devrait revenir sous le nom d’Otto Octavious / Dr. Poulpe de Sam Raimi Spider-Man 2, qui mettait en vedette Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker. Ainsi, deux méchants de deux franchises précédentes de Spider-Man sonne comme une « interconnexion mondaine ».

Le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, a préconisé de rendre le MCU plus immersif et de l’étendre de manière exponentielle, avec le concept multivers comme point central de cette vision. Il s’est fixé de nombreuses fois sur l’interconnexion des intrigues de Marvel lors de la révélation de l’ardoise Marvel lors de la Journée des investisseurs de Disney l’année dernière. Avec l’annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie et du casting confirmé de Benedict Cumberbatch en tant que Doc Strange dans le prochain film Spider-Man, nous sommes certainement prêts à assister à plus d’un monde MCU. Et Spider-Man 3 peut être le film qui fait exploser cette expansion.

Il est tout à fait logique que Kevin et Marvel exécutent un multivers dans le MCU comme Sony Spider-Man: dans le Spiderverse a déjà prouvé qu’il s’agissait d’un scénario favori des fans et largement accepté, ce qui pouvait favoriser les intérêts commerciaux de Marvel Studios. Les droits sur le personnage de Spider-Man sont avec Sony, ce qui a presque conduit à l’annulation de la collaboration Marvel-Sony des films Spider-Man de Tom Holland. Comme le multivers peut permettre l’afflux et la sortie de personnages Marvel de différents univers, il peut également résoudre les problèmes de propriété de Spider-Man et assurer la représentation de la Hollande dans les films à travers MCU et l’univers des personnages Marvel de Sony. Un lien entre ces deux franchises peut être établi dans le prochain film Morbius, qui mettra également en vedette Michael Keaton reprenant probablement son rôle d’Adrian Toomes / Vulture from Homecoming (Sinister Six vibes?).

En outre, la situation de Spider-Man de Tom Holland est laissée en appel à l’aide, et qui mieux que ceux qui remplissent déjà ses chaussures dans différentes dimensions peut comprendre ses problèmes. Spider-Man 3 ne fera pas que Peter Parker aux prises avec sa double vie, mais le forcera désormais à protéger ses proches qui sont exposés après la révélation de son identité. Il y a une légère possibilité que le sorcier suprême, le docteur Strange, puisse aider Peter Parker avec ce problème, mais il va sûrement faire face à de graves problèmes avant de trouver une solution à son problème, en particulier lorsque certains criminels comme Mac Gargan, vu plus tôt dans Homecoming (qui est aussi l’alter ego de Scorpion dans les bandes dessinées) sont après la vie de Spidey.

À une échelle beaucoup plus grande, l’importance de Spider-Man 3 est boosté avec un autre casting confirme. Par exemple, la nouvelle perte de poids de Jacob Batalon alias Ned Leeds implique la transformation de son personnage en Hob Goblin, tout comme les bandes dessinées. De plus, Tobey Maguire aurait participé à une expérience de test de costumes, indiquant ses représailles. Il y avait au début des rumeurs selon lesquelles Emma Stone, Kirsten Dunst et Andrew Garfield se joindraient au reste de la distribution, mais celles-ci ont été démystifiées depuis. Cependant, la présence de Garfield et Maguire (qui semble probable car leur ennemi de la série respective est déjà dans le film), accordera un scénario canonique de plusieurs univers, établi rétrospectivement, englobant ainsi plusieurs personnages de différentes propriétés Marvel sous un même toit. .

De plus, il est rapporté que Charlie Cox a également tourné certaines scènes comme Matt Murdock / Daredevil, un personnage qu’il joue dans la série Daredevil maintenant annulée sur Netflix. La présence de Cox reliera davantage les histoires de la télévision Marvel avec les films MCU. Auparavant, James D’Arcy a repris son rôle d’Edwin Jarvis de l’agent Carter dans Avengers: Fin de partie, marquant le premier clin d’œil visuel à la continuité partagée entre les films de Marvel et les productions télévisuelles.

L’idée d’un multivers et de l’ensemble étoilé fera Spider-Man 3 plus qu’un simple film de Spider-Man. Cela aidera Marvel à explorer non seulement les multivers, mais serait en mesure de rendre justice à plusieurs arcs de personnages avec une précision de bande dessinée tout en reliant les points entre plusieurs franchises partagées et leurs scénarios individuels. Le camée d’Evan Peters en tant que «refonte» Pietro Maximoff dans WandaVision a également établi un début probable d’alliance interunivers de personnages Marvel, à commencer par les mutants.

Comme Tom Holland l’a doublé Spider-Man 3 en tant que « film le plus ambitieux jamais réalisé », nous sommes impatients de voir toutes les possibilités que ce film peut apporter dans la phase 4 du MCU. Spider-Man 3 sera réalisé par Jon Watts et devrait sortir le 17 décembre 2021, tandis qu’un quatrième film est également en développement.

