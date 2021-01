Spider-Man 3: Dane DeHaan nie toute participation au film

« Spider-Man 3 » est déjà en tournage et avec cela de nombreuses rumeurs ont surgi concernant son intrigue et certains des acteurs qui seraient impliqués dans la production de Studios Marvel. Avec des indices croissants sur l’importance du multivers dans le MCU, des rapports ont été soulevés sur la participation d’acteurs appartenant aux anciennes franchises du héros arachnide.

Les acteurs Alfred Molina et Jamie foxx ont déjà été confirmés dans leurs rôles respectifs en tant que Docteur Octavius et Électro, respectivement, et on pense que Tobey Maguire et Andrew Garfield reviendraient dans leurs interprétations respectives de Peter Parker. Cela a conduit à des rumeurs sur l’apparition de Harry Osborn dans le film, qui serait rejoué par Dane DeHaan.

DeHann a eu une apparition dans laquelle il s’est d’abord présenté comme un ami de la Parker de Garfield pour se révéler plus tard comme l’un des principaux antagonistes de l’histoire sous la direction de Marc Webb dans le film sorti en 2014. Malgré la grande émotion que cela pourrait signifier pour ses fans, l’acteur a récemment nié sa participation à ce nouvel opus.

«Il n’y a pas de vérité dans ces rumeurs», commenterait l’acteur à Radio Times. « Je ne sais même pas comment cela serait fait. » Malgré l’énorme négatif que cela suppose devant les médias, ses commentaires contrastent avec ceux de Foxx, qui commenterait dans une autre interview que «tout est possible».

Biensûr que DeHann J’avouerais également être plus heureux de revenir pour reprendre ce personnage et la franchise à laquelle il appartenait. «J’adorerais certainement refaire une sorte de film comme celui-là. J’aime faire des films de super-héros ou dans ce genre de monde et je suis sûr que je me retrouverai dans ce monde ».

Je n’ai aucune idée de ce qu’ils font avec les films Spider-Man en ce moment, mais je ne comprends vraiment pas un monde où cela le rendrait possible.

Les réseaux sociaux et certains portails avec des «initiés» de l’industrie sont venus révéler dans le passé des données qui pourraient être considérées comme des spoilers. Cependant, l’ignorance du DeHaan sur le sujet semble authentique, donc sa participation à “Spider-man 3« Cela ne pouvait être considéré comme une rumeur que jusqu’au moment de sa création et le contraire pourrait être vérifié. La première du film est prévue pour décembre 2021.