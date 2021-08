Spider-Man 3 : confirmez le retour du Bouffon Vert

Asupermall - Entraineur De Putter Sur Herbe Avant Et Arriere, Vert Avec Fonction De Retour, Tapis De Golf Portable, 3,0 Metres

Ce putting green avec fonction de retour de balle maintient un putter regulier et une vitesse de course constante, ce qui rend votre entrainement plus efficace et plus efficace. Caracteristiques: Construit avec une herbe de simulation de qualite superieure et un fond en caoutchouc antiderapant, durable a utiliser. Conception de piste verte a deux niveaux, la piste vert fonce a une resistance inferieure a celle du vert clair afin de mieux pratiquer vos competences. Retour automatique de la balle pour continuer a jouer sans remise a zero. Les doubles trous de billes differents vous aident a developper la precision des trous. La ligne auxiliaire aide a promouvoir la coherence dans tous les aspects de la mise en mouvement. Tapis allonge de 118,1 pouces pour vos pratiques de golf. Tapis enroulable et fairway de retour detachable, faciles a ranger et a transporter. Convient pour l'interieur et l'exterieur, comme la maison, le bureau, le parc, le jardin, etc. Cadeau parfait pour tous les