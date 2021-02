Spider-Man 3 apporte la star de la succession Arian Moayed en tant que nouveau détective de Marvel?

Succession La star Arian Moayed aurait rejoint le casting de Spider-Man 3. On pense que Moayed joue un détective dans la suite très attendue et qu’il a peut-être déjà filmé certaines scènes. Les détails sont rares pour le moment, mais le film tourne depuis quelques mois à Atlanta, après la pré-production dans et autour de la région de New York en octobre 2020. Au moment d’écrire ces lignes, ni Marvel Studios, ni Sony ont confirmé l’implication de Moayed dans Spider-Man 3.

Arian Moayed joue Stewy Hosseini, un investisseur, dans la série à succès HBO Succession. Il a reçu une nomination aux Tony Awards pour le meilleur acteur en vedette dans une pièce pour sa performance dans Bengal Tiger au zoo de Bagdad et a également joué dans The Humans, lauréat d’un Tony Award. Moayed a également eu des rôles télévisés dans Madame la secrétaire, M. Mercedes, et Inventer Anna, ainsi que des rôles sur grand écran dans Eau de rose, Rock la Kasbah, et Chansons pour un paresseux. Moayed n’a pas encore parlé publiquement de la possibilité d’avoir un rôle dans le prochain Spider-Man 3.

Spider-Man 3 stars Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon et Marisa Tomei, avec Holland’s Guerre d’infini co-star Benedict Cumberbatch, qui est de retour en tant que Docteur Strange. Alfred Molina et Jamie Foxx ont également rejoint le casting et décrivent leurs rôles du précédent de Sony Homme araignée films. Quant à ces rumeurs d’Andrew Garfield et Tobey Maguire, elles peuvent être ou ne pas être vraies. Holland a depuis affirmé qu’ils ne feraient pas d’apparitions dans la suite, bien que beaucoup pensent que le jeune acteur a enfin appris à garder les secrets du MCU après un passé mouvementé de gâter les choses pour les fans.

Tom Holland a également parlé de la façon dont il pense Spider-Man 3 va être, en notant: « Je n’ai jamais vu un film de super-héros autonome comme celui-ci. » D’après les rapports et les rumeurs qui arrivent, il semble que ce sera certainement très différent de tout ce qui l’a précédé, qui pourrait avoir de gros liens avec WandaVision et Docteur Strange dans le multivers de la folie. La série Disney +, qui est actuellement en streaming, a été un mystère à combustion lente qui a été promis de mener jusqu’au Docteur Strange suite.

Avec seulement trois épisodes restants, les fans de MCU se demandent comment exactement WandaVision se connectera à Doctor Strange dans le multivers de la folie. Comme pour tout ce qui a trait aux studios Marvel, ces secrets sont gardés hermétiquement secrets, tout comme le Spider-Man 3 des secrets. Pour l’instant, Sony et Marvel Studios ne vont que taquiner un peu, ce qui ne fera qu’alimenter plus de spéculations et de théories de fans à partir de maintenant. Murphy’s Multiverse a été le premier à faire un rapport sur Arian Moayed rejoignant le casting bourré de Spider-Man 3. Nous devrons simplement attendre et voir si cela finira par être confirmé dans les prochains mois.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man