« Spider-Man 3 »: Alfred Molina revient en tant que docteur Octopus

Il semble que Studios Marvel Oui Sony Pictures Ils ont attrapé un autre grand succès pour leur prochain film « Spider-Man ». Après le rumeurs, The Hollywood Reporter a confirmé qu’une autre star du « Homme araignée”Par Sam Raimi sera dans le MCU.

Alfred Molina reviens comme Docteur Octopus dans «Spider-Man 3» après avoir épaté les fans avec sa performance dans Spider-Man 2.

Cette nouvelle rapport confirme les rumeurs qui ont émergé au début cet automne. Il a été initialement signalé que Molina a été vu sur le tournage de «Spider-Man 3», mais aucun des studios n’a donné de nouvelles officielles sur le casting.

Maintenant, le journaliste hollywoodien a confirmé que dans la suite, Otto Octavius ​​est de retour et que son retour suscite de plus en plus de rumeurs sur une histoire de « Spider-Verse » qui rejoint le MCU.

Actuellement, « Spider-Man 3 » edevrait faire ses débuts le 17 décembre 2021. Le film accueillera Tom Holland comme Peter Parker avec le réalisateur Jon watts supervisant la suite en tant que réalisateur.

D’autres stars comme Zendaya, Jacob Batalon Oui Marisa Tomei aussi sera la vedette cette suite tant attendue.