Spider-Man 2099 n’est pas vraiment le méchant dans Across the Spider-Verse, déclare le directeur

Spider-Man: à travers le Spider-Verse est la suite très attendue du film d’animation primé Spider-Man: dans le Spider-Verse. Dans cet épisode, les fans découvriront Miguel O’Hara, également connu sous le nom de Spider-Man 2099. Alors que Miguel assume un rôle important dans le film, le co-réalisateur Kemp Powers, dans une interview avec le magazine SFX, a révélé que son interprétation en tant que Spider-Man 2099 va au-delà de celui d’un méchant traditionnel. Powers met en évidence les objectifs relatables de Miguel et souligne que s’il devient un antagoniste de Miles, les téléspectateurs peuvent se retrouver à se rallier à son point de vue. En tant que chef de la Spider-Force, Miguel porte un immense sens des responsabilités qui s’étend au-delà de n’importe quel quartier. Il est décrit comme un personnage fascinant qui, malgré sa dynamique conflictuelle avec Miles, est finalement décrit comme un bon gars plutôt que comme un méchant.

« Miguel devient définitivement un antagoniste de Miles, mais ses objectifs sont très compréhensibles », a déclaré Kemp. « Certaines personnes pourraient être du côté de Miles, mais d’autres pourraient être du côté de Miguel. Vous savez, Miguel est le chef de cette Spider-Force pour une raison. Il porte cet incroyable sens des responsabilités. Spider-Man a toujours été votre quartier amical. Spider-Man, et Miguel est très différent en ce sens que ses responsabilités vont bien au-delà de n’importe quel quartier. C’est juste un personnage fascinant, mais ce n’est pas un méchant. C’est un bon gars. »

L’itération futuriste de Spider-Man par Miguel s’écarte du récit familier de la morsure d’araignée radioactive, car il a créé son propre super-costume. Avec un casting talentueux qui comprend Shameik Moore reprenant son rôle de Miles Morales, Hailee Steinfeld comme Gwen Stacy et Jake Johnson comme Peter B. Parker, la suite promet une exploration passionnante du Spider-Verse, introduisant de nouveaux personnages tels que Spider-Woman , Spider-Man India et Spider-Punk, interprétés respectivement par Issa Rae, Karan Soni et Daniel Kaluuya.

Spider-Man: Across the Spider-Verse vise à surpasser le week-end d’ouverture du prédécesseur

Spider-Man: à travers le Spider-Verse a suscité beaucoup d’anticipation alors qu’il se prépare à surpasser son prédécesseur en termes de résultats du week-end d’ouverture. Les projections indiquent un début prometteur pour le film, Box Office Pro estimant un revenu national minimum de 85 millions de dollars dans les trois premiers jours de sa sortie. Si ces projections se confirment, cela ferait plus que doubler les revenus du week-end d’ouverture de son prédécesseur, qui a fait ses débuts avec 35,4 millions de dollars. De plus, les projections haut de gamme sont encore plus optimistes, suggérant un gain potentiel allant jusqu’à 105 millions de dollars, triplant presque les gains de la tranche précédente. Les attentes élevées peuvent être attribuées, en partie, au succès et à l’accueil positif des Dans le Spider-Verse parmi les critiques et le public.

Outre les attentes élevées en matière de succès au box-office, Spider-Man: à travers le Spider-Verse se distingue par son autonomie importante. Il a été confirmé que le film avait une durée de 140 minutes, le positionnant comme l’un des films d’animation occidentaux les plus longs à ce jour. La productrice Amy Pascal a déjà souligné l’importance de la narration axée sur les personnages dans les suites, privilégiant l’engagement émotionnel au simple spectacle. Elle pense qu’il est primordial de se soucier des personnages et qu’il serait vain de viser simplement des éléments plus grands et plus grandioses sans lien véritable. Pascal a également révélé que Across the Spider-Verse est centré sur une histoire d’amour entre Miles et Gwen, ajoutant une profondeur émotionnelle et une touche personnelle au récit du film.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse devrait sortir en salles le 2 juin 2023.