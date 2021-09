Spider-Man 2, God of War: les remorques Ragnarok tirent un nombre énorme

Sony a sauté toutes les grandes conventions jusqu’à présent cette année, décidant d’accueillir Vitrine PlayStation 2021 sur son propre temps – mais cela a-t-il fait une différence pour l’intérêt général ? Pas une chance: la chaîne YouTube du détenteur de la plate-forme est en feu depuis hier soir, le livestream culminant à plus de 600 000 concurrents et attirant déjà 2,8 millions de vues. C’est sans même mentionner les 270 000 qui l’ont regardé en japonais, et les différents co-streams tout autour du Web, y compris sur des plateformes comme Twitch.

En termes de vues de la bande-annonce, Marvel’s Spider-Man 2 était de loin le plus grand gagnant, recueillant 4,4 millions de vues sur la seule chaîne PlayStation. C’est sans être exécuté comme un rouleau d’annonces, avec un engagement assez impressionnant pour démarrer : il a 374 000 votes positifs contre seulement 1 900 votes négatifs. Des trucs extraordinaires, ce qui en fait la vidéo tendance numéro deux sur YouTube dans son ensemble – seulement Les résurrections matricielles est au-dessus.

Voici les dix meilleures bandes-annonces, en termes de vues YouTube, de la PlayStation Showcase. Gardez à l’esprit que nous ne prenons en compte que la chaîne PlayStation officielle ici – il y en a aussi un nombre énorme à travers Marvel, IGN et plus encore :

Marvel’s Spider-Man 2 – 4,4 millions God of War : Ragnarok – 2,4 millions Star Wars : Knights of the Old Republic Remake – 1,5 million Wolverine de Marvel – 1,3 million Grand Theft Auto V – 662k Gran Turismo 7 – 589k Uncharted : Collection Legacy of Thieves – 506k Pardon – 457k Projet EVE – 412k Les Gardiens de la Galaxie de Marvel – 334k

Sur la base de ces chiffres, qui vont clairement continuer à augmenter tout au long de la journée, Sony n’a pas besoin de faire partie d’un événement majeur de l’industrie comme l’E3 2021 – ils sont en fait plus élevés que beaucoup de ce qui est sorti du salon de Los Angeles. plus tôt dans l’année. Quelle était votre bande-annonce préférée de l’événement ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.