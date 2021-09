Spider-Man 2 de Marvel sera plus sombre, « Notre empire contre-attaque »

Spider-Man 2 de Marvel a été comparé à Star Wars : L’Empire contre-attaque dans une nouvelle interview qui révèle que la suite sera plus sombre que le titre original de PlayStation 4. S’exprimant sur le podcast This Week in Marvel, le vice-président créatif Bill Rosemann a expliqué comment la suite du web se compare au premier titre. « Si le premier jeu Spider-Man était Star Wars, Spider-Man 2 est en quelque sorte notre Empire. Il devient un peu plus sombre. »

Tout ce que nous avons à faire pour le moment, c’est la bande-annonce de révélation qui a fait ses débuts au cours de la Vitrine PlayStation plus tôt ce mois-ci, mais avec l’apparition confirmée de Venom, il semble que Marvel’s Spider-Man 2 ait de bonnes chances d’être à la hauteur de cette affirmation. Rosemann porte ensuite son attention sur Marvel’s Wolverine, qui sortirait après Marvel’s Spider-Man 2. « Nous finirons par révéler quand Wolverine devrait être lancé. Pour en savoir plus, revenez en arrière et étudiez ces bandes-annonces – elles regorgent de détails et œufs de Pâques. »

D’autres informations confirmées pour Marvel’s Spider-Man 2 incluent Bonbon l’acteur Tony Todd exprimant Venom et que la bande-annonce était diffusée en temps réel sur PS5.