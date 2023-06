Spider Man 2 : Date de sortie finale et nouvelles informations sur le jeu Marvel

Il y a quelques semaines à peine, dans le cadre du PlayStation Showcase, il y avait le premier détail Révélation du gameplay pour Spider-Man 2 de Marvelqui espère un date de sortie – contrairement à toutes les attentes – mais pas remplies. Le Summer Games Fest de cette année a finalement apporté le soulagement tant attendu.

En plus de la sortie à venir, le directeur créatif d’Insomniac Games, Bryan Intihar, avait encore plus de séquences de jeu dans les bagages et en a discuté quelques-uns avec le présentateur Geoff Keighley détails intéressants que nous ne voulons pas vous cacher, bien sûr.

Quand est sorti Spider Man 2 ?

Mais avant tout : A partir du 20 octobre 2023 nous pouvons enfin vous balancer à nouveau dans les rues de New York. On sait déjà que « Spider Man 2 » exclusivement pour la PS 5 apparaîtra; Malheureusement, les joueurs PS4 sont laissés pour compte.

De plus, nous savons déjà que nous – contrairement au prédécesseur – à la fois Peter Parker et Miles Morales contrôlent peut. Cependant, il n’y aura pas de mode coopératif. Le jeu est comme pur joueur unique conçu, comme l’ont confirmé les développeurs.

Quoi de neuf sur le gameplay ? – Alerte spoil!

Comme le révèle Intihar, il est peu probable qu’Eddie Brock soit présent cette fois sous le masque de Venom cacher. Bien sûr, son identité reste secrète pour le moment et doit être découverte en jouant. De plus, il y aura un Retrouvailles avec d’autres personnages de l’univers Marvel, comme Kraven.

« Kraven est très différent de tous les autres personnages que nous avons créés auparavant. Il n’a pas de pouvoirs magiques ni de technologie. C’est tout simplement le meilleur chasseur du monde. Il vient à New York pour sa plus grande chasse […] Peter, Miles et tous les autres… Il est en chasse »Intihar décrit le personnage.

Le monde du jeu va encore s’agrandir. Ainsi a la carte avec les quartiers Queens et Brooklyn environ doublé et est donc toujours plus spacieux. Intihar parle aussi de « des vitesses beaucoup plus rapides qu’avant »lorsque vous vous balancez dans les ruelles avec les toiles d’araignées.