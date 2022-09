Spider-Gwen Fan Art a des fans vendus sur Milly Alcock en tant que Gwen Stacy

Ce n’est probablement qu’une question de temps avant de voir une Spider-Gwen en direct dans l’univers cinématographique Marvel, mais quand ce moment viendra, qui la jouera? Précédemment Homme araignée films, Gwen Stacy a été jouée par Bryce Dallas Howard dans Spiderman 3 avant qu’Emma Stone ne reprenne le rôle de L’incroyable homme-araignée et sa suite. Hailee Steinfeld exprime une Spider-Gwen animée dans Spider-Man: dans le Spider-Versemais le personnage n’est pas encore apparu dans le MCU.





Pour certains Maison du Dragon Ventilateurs, Milly Alcock est le choix parfait pour jouer à Spider-Gwen. Remarquant l’intérêt des fans, l’artiste numérique BossLogic a créé des illustrations montrant à quoi pourrait ressembler Alcock dans le rôle. Pour certains des fans qui n’avaient même pas pensé à ce casting, ils ont été rapidement vendus après avoir vu la nouvelle illustration de BossLogic qui a suscité beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux.​​​

FILM VIDÉO DU JOUR

« Putain de merde, elle est parfaite pour ce rôle », lit-on dans une réponse.

« En fait… Oui ?! C’est un casting incroyable », dit quelqu’un d’autre.

« Je veux dire … est-ce que ça va mieux que ça? Non, pas à mon avis », a déclaré un autre fan. « Ceci est la perfection. »





Qui jouera Spider-Gwen ?

Sony

Nous ne pouvons que spéculer pour le moment sur qui pourrait jouer l’action en direct Gwen Stacy et / ou Spider-Gwen dans le MCU, car il n’est pas tout à fait clair si et quand le personnage apparaîtra même. Il y a des rumeurs d’un autre Homme araignée trilogie qui se passe avec Tom Holland revenant en tant que Peter Parker, et si cela se produit, cela créerait de nombreuses opportunités pour une nouvelle incarnation de Gwen Stacy.

Avant la sortie de Spider-Man : Pas de retour à la maison, il y avait aussi eu des rumeurs selon lesquelles Emma Stone reprenait son rôle de Gwen Stacy en apparaissant comme une variante Spider-Gwen du multivers. De nombreux fans réclamaient que cela se produise, car Stone a été félicitée pour sa performance en tant que Gwen dans L’incroyable Spider-Man 1 & 2. Stone a répondu aux rumeurs avant la sortie du film et a déclaré qu’elle n’était pas impliquée. Après la sortie du film, les fans étaient heureux de voir Andrew Garfield revenir en tant que Peter Parker, et cela a accru l’intérêt des fans à voir un Araignée-Gwen film réunissant Garfield et Stone à travers le multivers.

Parce que personne n’a été annoncé pour le rôle dans le MCU, nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passera avec un casting Spider-Gwen en direct. Pendant ce temps, Hailee Steinfeld reprendra son rôle de voix de Spider-Gwen dans la suite à venir Spider-Man: à travers le Spider-Verse qui sortira en salles le 2 juin 2023.