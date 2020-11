Spider Games sortira GreedFall sur PlayStation 5 et Xbox Series

Un autre titre rejoint la nouvelle génération avec une version améliorée. Nous aurons GreedFall sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Il y a un peu plus d’un an, nous vous avons apporté une analyse complète d’un RPG d’action avec de nombreuses similitudes avec Dragon Age: Inquisition. Une excellente proposition qui, malgré quelques défauts, nous a agréablement surpris. Heureusement, nous pourrons revivre cette aventure de la meilleure façon possible grâce au lancement futur de GreedFall sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Les gars de Spider Games ont finalement réussi à trouver l’équilibre avec ce titre de jeu de rôle qui manquait à d’autres de leurs œuvres telles que Bound by Flame ou The Technomancer. Sans surprise, ils ont déjà vendu plus d’un million d’exemplaires de ce qui est sans aucun doute leur meilleur travail à ce jour. Et maintenant, avec l’annonce de cette version spécifique pour les nouvelles consoles, nous pourrons revisiter le territoire de Teer Fradee.

En outre, l’étude a également confirmé que cette édition sera beaucoup plus complète, car elle arrivera chargée de contenu supplémentaire. Le problème, c’est qu’on n’a pas encore annoncé en quoi consistera ce matériel, de la même manière qu’on ne connaît pas les améliorations techniques possibles qu’il contiendra. Nous tenons pour acquis que vous passez par les 60 images stables requises, et très probablement la résolution 4K très désirée.

Rien n’a été dit non plus sur la question de savoir si les propriétaires du jeu recevront la version gratuitement ou s’il s’agira d’un nouveau titre payant comme avec Marvel’s Spider-Man. Cette dernière option me paraît peu probable, mais presque rien ne me surprend dans ce secteur.

Pour l’instant, espérons que Spider Games continuera à sortir des jeux de ce calibre du chapeau, car l’écart laissé par Dragon Age est énorme.

