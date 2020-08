Spice Girls: Tous les hommes en avaient peur

27.08.2020 à 12h42

Melanie C et ses camarades Spice Girls ont fait peur aux hommes. La chanteuse de 46 ans et ses co-stars du groupe de filles Geri Horner, Emma Bunton, Mel B et Victoria Beckham n’ont pratiquement jamais eu à subir le harcèlement des hommes.

La raison: les filles se soutenaient mutuellement et ne laissaient aux hommes aucune chance de mauvaise conduite. Assez pratique quand même.

Tout le monde avait peur

Dans une interview avec Jessie Ware pour le podcast «Table Manners», Mel C explique: «Les gens me demandent assez souvent sur le mouvement MeToo, sur la situation dans le showbiz et si quelque chose comme ça m’est déjà arrivé. Et je dis juste “Vous vous moquez de moi?” Personne n’aurait jamais approché les Spice Girls parce qu’elles étaient terrifiées par nous.

“Nous avons toujours eu des renforts”

Elle dit que les hommes n’ont même pas osé commencer le stress parce qu’ils auraient alors dû faire face à cinq femmes:

«Les personnes vulnérables sont souvent exploitées dans ces situations, n’est-ce pas? Bien sûr, il y a aussi des personnes vulnérables dans les Spice Girls. Mais si vous aviez joué avec un, vous auriez dû vous entendre avec les quatre autres, donc nous avons toujours eu des renforts. “

Ils ont popularisé le pouvoir des filles

Dans le podcast, Sporty Spice a également parlé du fait que les cinq chanteuses voulaient même à l’époque répandre le terme «girl power» pour montrer l’exemple contre le sexisme.

Plus tard, les femmes ont également réalisé à quel point l’égalité était importante en général.

“C’est devenu une puissance humaine”

Mel continue: «Nous avons rapidement réalisé que nous avions une assez grande base de fans gay et que c’était devenu plus que du girl power. C’est devenu une puissance humaine. C’était une question d’égalité. Et nous le savions à l’époque, mais nous ne savions pas à quel point c’était important et quel effet cela avait. “