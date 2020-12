Spelunky et Spelunky 2 sortent sur Nintendo Switch à l’été 2021

Eh bien dépoussiérez les phares et attrapez une bobine de corde, car le plaisir exaspérant d’exploration des grottes qui est Spelunky et son successeur, Spelunky 2, arrivent sur le Nintendo Commutateur.

Finalement.

Certes, cela n’arrivera pas avant environ six mois, car Nintendo of America a annoncé aujourd’hui que les deux titres se dirigeaient lentement vers la console portable pour la sortie finale à l’été 2021.

Le style de jeu rapide et les extraits rapides de gameplay que le titre permet semblent plutôt bien correspondre à la Nintendo Switch, bien que certains notent des problèmes possibles tout en soulignant les difficultés que Sanglant: Rituel de la nuit eu avec le portage de leur titre sur la Nintendo Switch; une facette qui s’est avérée si difficile qu’elle a failli devenir la perte du titre.

Il y a, pour être honnête, certaines corrélations; écrans séparés dans lesquels les utilisateurs se chargent après avoir traversé une zone, des ennemis, etc., mais il convient également de noter que cela provient de développeurs plus éprouvés de BlitWorks et Derek Yu.

Une reprise de la frustration ressentie avec les titres passés portés sur la Nintendo Switch, cela ne devrait pas être. Plus Spelunky est en route, et il semble y avoir peu de choses qui s’opposent à l’arrivée du roguelike sur la console portable dans six mois.

Plus de roguelikes sur la Nintendo Switch, s’il vous plaît.

Spelunky 2 a soulevé quelques sourcils avec son contrat d’exclusivité de deux semaines sur la PlayStation 4 à partir du 15 septembre, après quoi il est sorti sur PC avec un grand succès auprès des fans et des critiques; malgré le mauvais goût d’accords d’exclusivité encore plus nombreux dans l’industrie du jeu vidéo.

Un de mes dix jeux préférés jamais. 😭 😍 – 🎄 Lien Akuma 🎅 (@Akuma_Link) 15 décembre 2020

L’annonce a été quelque peu bouleversée à la lumière des batailles continues de Nintendo contre les consommateurs mêmes auxquels ils tentent de répondre, impliqués dans une guerre IP moderne où les mods et la musique sont considérés comme dangereux pour les communautés et s’accrocher à la propriété intellectuelle légale devenant une bataille beaucoup plus importante. que de servir une communauté.

Le message a reçu une réponse concernant Spelunky arrivée, comme tous les messages l’ont été le mois dernier: les fans sont toujours frustrés par le Fracasser L’impasse de la communauté avec Nintendo où un mod qui permettait à un titre d’être joué en ligne est devenu un point sensible pour Nintendo, et il semble peu probable qu’il soit apaisé par le temps seul.

Nintendo Entertainment voudra peut-être jeter un coup d’œil à ce qui exaspère la communauté et organiser une brève réunion des esprits pour faire passer un message universel visant à apaiser les fans en colère tout en expliquant certaines singeries bizarres dans lesquelles ils se sont lancés.