Spellbreak maintenant disponible en téléchargement gratuit

Il y a environ un peu plus d’un an, le genre Battle Royale a atteint son plus haut sommet. A cette époque, on pouvait dire qu’il y avait même des “restes” du grand nombre de titres qui étaient sur le marché, qui pour la plupart avaient une grande ressemblance et ne contribuaient pas beaucoup au genre. Seuls quelques-uns ont réussi à survivre et à maintenir un bon flux de joueurs grâce à leurs différentes propositions pour essayer d’être plus original, comme c’est le cas avec Fortnite ou Apex Legends.

Cette fois, nous vous apportons une proposition très intéressante, et qui, sans trop nous écarter de ce qui a été vu auparavant, nous offre une expérience complètement différente. C’est le cas de Spellbreak, dans un monde de magie et de fantaisie Avec un appareil artistique de style cartoon assez poli.

Spellbreak et son monde fantastique

Il y a quelques heures Spellbreak a été lancé officiellement pour tout le monde, et est disponible pour Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch. En plus du large éventail de plates-formes, nous pouvons avoir le même compte sur chacune d’elles et sauvegarder notre progression, ce qui nous donne suffisamment de facilités pour les joueurs. Un titre entièrement gratuit où nous pouvons jouer avec nos amis quelle que soit la plateforme sur laquelle ils se trouvent, merci au jeu croisé.

Comment pourrait-il en être autrement, Spellbreak a un système de classe élaboré et différentes capacités, où notre personnage s’adaptera au style que nous aimons le plus et nous offrira une meilleure expérience et une meilleure immersion.

Spellbreak est maintenant disponible sur Xbox One et PC en téléchargement gratuit.