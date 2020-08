Spellbreak annonce la date de sortie avec une nouvelle bande-annonce de gameplay

Bien qu’il puisse sembler que le genre battle royale est déjà conquis par une série de grandes propositions qui ont réussi à faire tourbillonner un grand nombre de publics autour de lui, la vérité est que le genre s’est avéré suffisamment flexible ces derniers mois. comme pour permettre des titres naissent en son sein qui proposent des idées innovantes, comme il semble qu’il offrira Spellbreak.

Et, si nous disons cela, c’est dû au fait que nous ne savions pas à quel point nous avions besoin d’une bataille royale de magie avant de pouvoir voir une première vidéo de Spellbreak; jeu qui sortira également en libre de jouer sur les plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

La chose est Spellbreak a de nouveau été vu avec une nouvelle bande-annonce qui a été présentée à la conférence de la Soirée d’ouverture en direct de Gamescom 2020; bande-annonce qui a surtout servi à révéler enfin la date de lancement exacte du jeu: le 3 septembre prochain de cette année. Ensuite, nous vous laissons avec la vidéo susmentionnée qui a été publiée par le propre compte officiel du jeu sur Youtube pour que vous puissiez le regarder de vos propres yeux:

D’un autre côté, nous ne pouvons que terminer les informations que nous avons voulu partager avec vous tous dans le même sens en vous rappelant qu’en Areajugones Nous serons extrêmement attentifs aux prochaines étapes que vous franchirez Spellbreak pour vous apporter toute nouvelle qui survient à son sujet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂