Speechi innove avec les tablettes tactiles géantes

IBM ThinkPad X1 Yoga i5-1235U Hybride (2-en-1) 35,6 cm (14") Écran tactile WUXGA Intel® Core™ i5 16 Go LPDDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Gris

<b>Conçu pour travailler de n’importe où.</b><br/>Le ThinkPad X1 Yoga Gen 7 est un portable 2-en-1 à écran tactile de 35,56 cm (14") qui offre de remarquables fonctionnalités.<br/>Profitez de la spectaculaire barre de communication qui améliore la collaboration.<br/>La sécurité est renforcée grâce à la technologie de suivi Tile®, si besoin.<br/>De plus, les processeurs hautes performances Intel® Core™ vPro de 12e génération, basés sur la plateforme Intel® Evo™, offrent une puissance mobile ultraréactive.<br/><br/><b>Des performances conçues pour vous</b><br/> Équipé de processeurs Intel® Core™ vPro® de 12e génération (jusqu’à 14 cœurs), le portable 2-en-1 ThinkPad X1 Yoga Gen 7 porte le multitâche à un niveau supérieur.<br/>Ces processeurs ont une conception révolutionnaire qui assigne intelligemment les charges de travail au bon thread, sur le bon cœur, au bon moment, ce qui permet une meilleure collaboration vidéo et une plus grande productivité, d’après la façon dont vous utilisez réellement votre appareil.<br/><br/><b>Toujours plus flexible</b><br/> Grâce à sa charnière à 360°, le ThinkPad X1 Yoga Gen 7 vous permet de basculer rapidement entre les modes ordinateur portable, tablette, tente et chevalet.<br/>Peu importe où le travail vous mène, vous disposez toujours d’un mode adapté à votre style de travail.<br/>Passez du clavier au ThinkPad Pen Pro en quelques secondes pour dessiner, signer un document ou prendre des notes grâce au stylet entièrement rechargeable avec rangement.<br/><br/><b>Découvrez la barre de communication</b><br/> Profitez d’une expérience haut de gamme grâce à la nouvelle barre de communication du ThinkPad X1 Yoga Gen 7 2-en-1.<br/>L’ancienne webcam a été remplacée par trois options de résolution Full HD, dont celles dotées de la technologie infrarouge et de la vision artificielle.<br/>Les quatre microphones intégrés avec filtrage du bruit ambiant, basé sur l’IA, et technologie Dolby Voice®, combinés aux quatre haut-parleurs Dolby Atmos® offrent une collaboration sans pareille.<br/><br/><b>Quand chaque pixel compte</b><br/> Que vous recherchiez des couleurs vives ou une sécurité accrue pour vous protéger des regards indiscrets, le ThinkPad X1 Yoga Gen 7 2-en-1 ne vous décevra pas.<br/>Qu’il s’agisse d’un modèle WQUXGA OLED 4K ou d’une dalle WUXGA, tous les écrans de 35,56 cm (14") présentent un format 16:10, un cadre fin, une technologie multitactile et une faible consommation d’énergie.<br/>De plus, les options d’affichage certifiées Eyesafe® réduisent les émissions de lumière bleue et la fatigue oculaire.<br/><br/><b>Deux ventilateurs pour deux fois plus de fraîcheur</b><br/> La partie inférieure des touches de notre légendaire clavier ThinkPad a été repensée pour laisser passer l’air et favoriser sa circulation.<br/>Associées à deux ventilateurs et à une ventilation arrière, les capacités thermiques du ThinkPad X1 Yoga Gen 7 permettent à ce portable convertible de rester frais, même lorsqu’il fait des heures...