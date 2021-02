Si vous ne savez pas quoi faire pour sortir, il y en a qui ont une nouvelle idée. Spéculez avec Pokémon Happy Meals.

L’être humain est capable de faire des choses comme atteindre la Lune. Et puis aussi pour s’impliquer spéculer sur Pokémon Happy Meals au milieu d’une pandémie mondiale. Il n’y a pas de terrain d’entente, bien sûr.

Vous vous demandez peut-être pourquoi diable a donné aux gens maintenant d’acheter comme des packs pour enfants fous de McDonald’s. Il s’avère que, à l’occasion du 25e anniversaire de la franchise (les Pokémon, pas les hamburgers), la société de restauration rapide a fait une collaboration particulière.

La promotion consiste en des packs pour enfants McDonald’s avec des motifs Pokémon. Parmi eux, la boîte en forme de Pikachu (bien sûr), mais aussi le cadeau qu’ils portent habituellement à l’intérieur. Cette fois, il s’agit d’une carte avec divers détails, tels que des lettres spéciales (même holographiques), des autocollants et plus encore. Et je pense qu’avec ces informations, vous pouvez déjà imaginer le reste de l’actualité.

En effet, en Amérique, où la promotion est déjà en cours, la folie s’est déchaînée. Une folie qui atteint le point d’acheter des dizaines de Pokémon Happy Meals pour ouvrir les cartes et… enfin… faire des choses avec elles. Certains les vendent, d’autres les ouvrent en direct et d’autres … vous savez ce qu’ils en font.

Spéculer, qu’est-ce que le gérondif

Le résultat est que des packs sont déjà apparus dans des réseaux qui vendent ces cartes à des prix astronomiques. Il y en a même qui vendent des boîtes McDonalds non ouvertes. Et c’est plus grave car cela implique qu’ils n’entrent pas dans le Happy Meal lui-même, mais vont directement à la spéculation.

@McDonalds @ Pokémon J’espère que vous ferez une certaine forme de contrôle d’inventaire pour vos cartes Pokémon promotionnelles, car une partie de votre stock est vendue dans des boîtes scellées, ce qui signifie qu’elles ne parviennent même pas à vos magasins your Bien que la même chose se soit produite avec Tim Hortons Hockey. Au détail 1,99 € 😳 pic.twitter.com/kX8qZyRX2V – cartes de sport redphoenix (@redphoenixcards) 9 février 2021

Le « bon » côté de la nouvelle est qu’il y a des utilisateurs qui, bien qu’ils aient acheté d’innombrables packs pour enfants, puisqu’ils ne vont pas les manger, ont commencé à donner de la nourriture. Et à ceux qui ne l’ont pas encore fait, un appel est lancé par les réseaux. Comme je l’ai dit, l’être humain est capable du meilleur… et du pire.

La promotion n’a pas encore atteint notre territoire et nous ne savons pas quand elle le sera. Pour le moment, l’actuel devrait durer encore quelques jours, mais on s’attend à ce que fin février, cela change. Verrons-nous cette folie se déchaîner ici aussi?