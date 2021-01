Spectacles, un film et un livre: Corey Taylor parle de ses projets pour 2021 | 45S

Rien ne l’arrête. Après un 2020 atypique, où il a même sorti un album solo, Corey Taylor a parlé de ses projets à venir pour l’avenir qui incluent rien de moins qu’un film, un nouveau livre et peut-être une tournée de promotion de son travail.

Dans une récente interview pour Kerrang!, Le chanteur a indiqué que c’est à ce moment qu’il prévoit une tournée qui va de pair avec son dernier album ‘CMFT’ et aussi avec son groupe de longue date Slipknot.

«Je prévois une tournée de presque deux à trois semaines au printemps avec ‘CMFT‘, et évidemment cela va me prendre un certain temps pour aller à l’étranger, mais c’est définitivement quelque chose que je veux faire. Quant aux grandes tournées, je veux terminer Slipknot; nous avions tellement de dates prévues que nous avons dû retarder. Je fais le truc ‘CMFT’ avant que les tournées de Slipknot ne recommencent. J’espère que je pourrai le faire et voir ce qui se passera ensuite », dit-il.

De même, il souligne son désir de pouvoir faire un film sur lui et de terminer ce qui serait son cinquième livre. Laissez cette possibilité ouverte.

« Probablement Je vais faire mon propre film, où j’écrirai le scénario. Je travaille aussi probablement sur mon cinquième livre, enfin. Il m’a fallu quatre ans et demi pour surmonter ma dernière gueule de bois (des rires), et il est probablement temps que je remonte sur ce cheval et que je découvre quoi faire ensuite », dit-il.

Slipknot a confirmé des dates, pour le moment, de juillet 2021 à août dans plusieurs pays européens comme la France, la Suède, l’Autriche et même la Russie. Cependant, ils dépendent du progrès du covid-19 pour que cela se réalise ou soit de nouveau retardé pour le bien-être de tous.