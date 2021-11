Spectacle d’horreur Scorn a des problèmes de développement, de la frustration avec la communauté et les développeurs

Dédain pour la Xbox Series X a attiré l’attention sur lui-même à un moment ou à un autre dans le passé. Du Tireur d’horreur devrait être en années 2017 dans la réalité mis en œuvre. Dans 2018 puis il y en avait un Campagne de lancementqui se développe avec plus de 223 000 € aidé à obtenir le feu vert. Cependant, la mise en œuvre est encore longue à venir. Nous sommes maintenant en 2021 et il n’y a toujours aucune trace de lancement. Mais ce n’était pas ça.

Quand sortira le jeu de tir d’horreur Scorn ?

Il n’y a actuellement pas de date de sortie exacte. Seulement le Période de sortie 2022 a été confirmé pour la dernière fois. Mais même cela semble n’être qu’un espace réservé, comme nous le verrons ci-dessous.

Il est actuellement très difficile d’évaluer quand « Scorn » apparaîtra réellement.

L’histoire continue. UNE Bande-annonce sortie en 2020, indiquait une sortie à l’automne 2021, exclusivement pour la Xbox Series X. Et cette année, nous avons finalement dû découvrir que le lancement en 2021 ne fonctionnera probablement plus. Logiciel de reflux et pourquoi y a-t-il des retards constants dans le développement ?

Développement de mépris : la mise à jour des développeurs s’éclaircit enfin !

Récemment, il y avait un via Kickstarter mise à jour officielle de la part du studio de développement. Beaucoup de choses sont abordées ici et il devient rapidement clair qu’il y a pas mal de problèmes avec le jeu.

Le studio indique donc que la clause L’enfer du développement un terme que l’industrie aimerait bien utiliser. Cela devrait être utilisé pour les projets qui ont changé leur idée de base et ne peuvent plus s’adapter. Mais Ebb Software explique que pour la plupart cela ne s’applique pas à leurs projets.

Dans le cas de Scorn, cependant, c’est quelque chose de différent, « beaucoup d’erreurs ont été commises », ce qui est à son tour un « processus normal pour une équipe nouvelle et inexpérimentée ». Au fait, l’équipe est en cours de développement est passé de 20 à 56 personnes.

Le studio confirmé via le PDG et le directeur créatif Ljubomir Peklar de plus que cela Jeu comme il l’a fait en 2018 regardé aussi 90% rejeté devenu. Mais la devise est claire :

« Il s’agit de créer quelque chose que nous voulons qu’il soit. Il ne s’agit pas de sortir un jeu juste parce que nous avons donné au jeu une date de sortie arbitraire. »

Jusqu’à présent, nous ne parlons que de quelques années et le titre est loin d’être un « Duc Nukem pour toujours » supprimé que 14 ans de développement peut montrer. Pourtant, les supporters de Kickstarter, qui ont financé le jeu et veulent en avoir pour leur argent, attendent.

« Si ce n’est pas fait, ce n’est pas fait. Pourquoi les gens devraient-ils jouer à quelque chose qui, selon les développeurs, n’est pas à jour ? »

La dernière phrase de la déclaration en particulier semble légèrement passive-agressive :

« Quand un manque de communication est si ennuyeux, il suffit de demander un remboursement et c’est tout. »

Et il n’y a pas que nous qui avons ressenti ça. Ljubomir Peklar s’est ensuite excusé pour la mise à jour hostile :

« En le relisant, il est devenu clair que le ton hostile dans lequel il a été écrit ne devrait pas être la façon dont nous, les gens qui nous aident, devrions exprimer des idées ou des plans. Nous pouvons être fatigués, confus et frustrés par notre propre incompétence, mais il n’y a aucune raison de vous frapper. Je m’en excuse personnellement. »

S’il y a vraiment eu tant de problèmes pendant toute la période de développement, la frustration est d’une manière compréhensible et aussi d’une certaine manière humaine.

Mais d’un autre côté il est aussi clair que les « backers » – comme ils disent aux supporters sur Kickstarter – attendent leur jeu après plusieurs années. De la part de Peklar, il est dit qu’ils mèneront désormais la campagne Kickstarter mieux avec les mises à jour du développement veulent fournir. De toute façon. dans le Une autre mise à jour devrait suivre en décembre 2021.

Il assure également que « Scorn » n’apparaîtra définitivement plus en 2021. Il a maintenant été confirmé une fois de plus qu’il était Reporté à une heure inconnue en 2022 volonté.

Mais qu’est-ce que Scorn en réalité et pourquoi tant de gens veulent-ils le titre ? En savoir plus sur le jeu ici :