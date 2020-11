"Spécial Noël magique de Mariah Carey": La remorque sonne à l’Avent

« Tout ce que je veux pour noël, c’est toi »! Il y a un cadeau de Noël spécial pour les fans de Mariah Carey: la diva de la pop adoucit l’Avent avec « Mariah Carey’s Magical Christmas Special » sur Apple TV +. Dans un premier trailer, elle et ses guest stars diffusent l’ambiance festive.

«C’était la nuit avant Noël et 2020 était difficile, alors le Père Noël a décidé que la saison de Noël ne pouvait pas être heureuse sans l’unique Mariah Carey» – dit l’ouverture du clip. Et Carey fait un vrai show.

Ariana Grande et Jennifer Hudson

Des décors décorés de façon festive, des costumes de Noël amusants et bien sûr la voix puissante de Mariah Carey sont les ingrédients principaux de la spéciale de Noël. Carey chante des tubes comme « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi », mais il y a aussi de nouvelles chansons comme « Oh Santa! », Que la diva interprète avec Ariana Grande et Jennifer Hudson. De plus, Snoop Dogg, Tiffany Haddish et Billy Eichner font partie des stars invitées. Les enfants de Carey, Marocain et Monroe, seront également présents.

Mariah Carey sauve Noël

Et l’événement a en fait une histoire: il y a une crise au pôle Nord, il n’y a pas de joie de Noël. Comme c’est bon que Mariah Carey soit une bonne amie du Père Noël. La « Reine de Noël » sauve le festival avec des performances musicales, des spectacles de danse et des animations révolutionnaires.