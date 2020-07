Spécial été: voici quelques-unes des histoires technologiques qui compteront dans la seconde moitié de 2020

Malgré tout, la vie continue. Et la technologie, bien sûr, aussi. Dans cet épisode spécial de Clear the X, nous voulons vous rafraîchir un peu et préparez-vous à ce qui nous attend dans la seconde moitié de l’année dans ce domaine qui nous passionne tant.

Pour cela nous avons réuni plusieurs des éditeurs de Xataka, qui nous racontent leur vision de ce que les six prochains mois peuvent donner d’eux-mêmes. Attention, car les bonnes courbes arrivent.

Découvrez l’épisode de cette semaine ci-dessous. Si tu préfères, vous pouvez vous abonner directement sur l’une des plates-formes sur lesquelles nous sommes, vous n’aurez donc pas à vous inquiéter à chaque fois qu’un nouvel opus sort.

Les révolutions prennent du temps

2020 était prévue comme une année particulièrement marquante dans le domaine de la technologie, mais la vérité est que la pandémie de coronavirus a provoqué le taux de développement et d’implantation de certains produits et technologies est affectée.

Les événements de lancement en personne peuvent s’être transformés en événements virtuels, mais la roue du développement technologique continue de tourner, et dans cette seconde moitié de 2020 nous serons très attentifs à quelques grandes propositions et tendances des fabricants.

Dans cet épisode, nous parlons, par exemple, de ce saut technologique très important qu’Apple pose au lancer leurs propres Mac à processeur avec architecture ARM. Ils laissent Intel derrière (même si on s’attend à ce qu’ils lancent encore d’autres équipements avec ces processeurs), ce qui pourrait générer des ramifications dans toute l’industrie.

La conduite autonome sera également l’objectif principal de ce second semestre: Musk a promis qu’avant la fin de l’année, sa Tesla aurait Conduite autonome de niveau 5, une promesse bien sûr risquée qu’il faudra voir si elle se réalise ou non.

La la confidentialité est devenue une question centrale du discours technologique, et ici nous proposons deux approches différentes. D’une part, la réglementation et l’interdiction potentielle des technologies de reconnaissance faciale. De l’autre, la nouvelle carte des réseaux sociaux après les catastrophes de sécurité et de confidentialité d’entreprises comme Facebook.

On a évoqué Intel au passage, mais plus que ça c’est AMD qui promet beaucoup au second semestre: de nouveaux microprocesseurs avec Microarchitecture Zen 3 arriver avant la fin de l’année et pourrait accélérer encore la marche triomphale de ce fabricant ces derniers mois.

Dans la lignée de ce sujet, il est impossible de ne pas évoquer une autre des grandes clés de ce qu’il nous reste de l’année: l’arrivée de la nouvelle génération de consoles de Microsoft et Sony. La Xbox Series X et la PS5 ont promis des améliorations techniques notables mais pointent également vers un changement de stratégie au moins dans le cas de la société Redmond, qui semble parier notamment sur Gamepass et l’avenir de xCloud.

La mobilité continuera à parler: non seulement nous avons devant nous qui tombent avec la présentation prévisible du nouvel iPhone ou Pixel, mais le débat rouvert sur la non-inclusion des chargeurs dans le contenu de ces téléphones mobiles.