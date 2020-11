Spécial Black Friday: ce sont les mobiles avec le meilleur rapport qualité / prix selon nos éditeurs (Clear the X # 118)

De nos jours, beaucoup en profiteront pour renouveler un appareil, et les mobiles sont sans aucun doute un produit vedette lorsqu’il s’agit de profiter des offres du Black Friday.

Il y a de tout et pour tout le monde, mais nous voulions nous concentrer sur les meilleurs smartphones en termes de rapport qualité / prix. Nous avons recueilli l’opinion de plusieurs éditeurs de 45secondes.fr, et il y a un point fort clair que beaucoup d’entre eux recommandent. Et quelques autres surprises aussi.

Dans cet épisode spécial de Clear the X, nous avons eu l’occasion de avoir l’avis de plusieurs membres de l’équipe 45secondes.fr. Ainsi, nous avons les recommandations d’Amparo Babiloni, Juan Carlos López, Anna Martí, José García, Javier Penalva, Samuel Fernández, Ricardo Aguilar et un serveur, Javier Pastor. Aux commandes, comme toujours, Santi Araújo (@santiaraujo) éditeur chez Genbeta et producteur de ceci et d’autres podcasts internes tels que Loop Infinito.

Il y a un favori un PETIT en vedette

Nos rédacteurs ont concentré leurs recommandations sur une poignée de modèles qui ont réussi à prendre le relais de ce trône « cholloteléfono » qui suppose le succès dans les ventes et devenir le mobile le plus populaire parmi de nombreux utilisateurs.

Ainsi, le POCO X3 NFC est sans aucun doute L’un des favoris de la part de nos éditeurs, ce qui nous paraissait déjà clair puisque nous l’avons analysé et mis en évidence ses nombreuses vertus et son prix, qui est actuellement de 229 euros sur Amazon.

L’autre gagnant de ce concours unique est le OnePlus Nord, concurrent direct dans de nombreuses sections du modèle POCO bien que son prix soit un peu plus élevé: il est à 329,99 euros sur eBay.

Pour ceux qui préfèrent l’écosystème Apple, l’option est claire: l’iPhone SE 2020 est le rival à battre, et c’est un excellente proposition de pomme qui a réussi à séduire de nombreux utilisateurs souhaitant accéder à leurs appareils sans avoir à supporter le coût des modèles haut de gamme. Il est de 481,77 euros sur Amazon.

Précisément pour le concurrencer est une autre des recommandations de nos éditeurs, le Pixel 4a qui bénéficier des mises à jour rapides de Google, un Android pur absolu et un appareil photo fantastique. On peut l’obtenir pour 389 euros dans le Google Store.

Les recommandations ne s’arrêtent pas là: le Xiaomi Mi 10T Lite c’est un mobile avec une batterie prodigieuse et un bon ensemble de caméras qui entreraient également dans cette bataille, et il est certainement devenu un favori de nombreux utilisateurs. Son prix est de 249 euros sur Amazon.

Enfin, un terminal qui n’est pas un milieu de gamme de cette année comme la plupart de nos protagonistes, mais un haut de gamme de l’année dernière. Le Huawei P30 Pro est à 499 euros sur Amazon, et c’est toujours un appel absolu avec des caméras difficiles à battre même par des modèles plus chers et modernes.

