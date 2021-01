Spawn Star d’origine a une bonne raison de vouloir camée dans le redémarrage de Todd McFarlane

Original Frayer star, l’acteur d’arts martiaux Michael Jai White, a déclaré qu’il aimerait faire une apparition dans le prochain redémarrage de l’anti-héros de bande dessinée, et pour une raison très honorable. Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de jouer un petit rôle dans le redémarrage dirigé par Todd McFarlane lorsqu’il a finalement décollé, le Dynamite noire La star a dit qu’il devrait dire oui, mais uniquement par respect pour ses fans.

« Eh bien, oui. Par respect pour les fans qui m’ont mis là où je suis, je devrais dire oui. Simplement à partir de ça. »

En 1997, Michael Jai White est entré dans le rôle principal d’Al Simmons AKA Frayer, qui commence sa vie en tant que soldat, mercenaire et assassin. Assassiné lors d’une mission par un camarade mercenaire, Simmons est envoyé en enfer grâce à sa vie de meurtre pour de l’argent, mais après avoir conclu un accord avec l’être connu sous le nom de Malebolgia, Simmons accepte de devenir un Hellspawn en échange d’être autorisé à voir sa femme. une dernière fois. Malheureusement, le film a été malmené par la critique et reste un excellent exemple de la façon de ne pas adapter une propriété de bande dessinée populaire, bien que beaucoup aient loué la performance centrale intense de White.

Un redémarrage de Spawn est en cours depuis un certain temps, avec Frayer le créateur Todd McFarlane s’apprête à faire ses débuts en tant que réalisateur de long métrage, ainsi qu’à écrire le scénario. White a récemment révélé les plans particuliers que l’auteur de la bande dessinée avait pour la réintroduction du personnage sur grand écran il y a de nombreuses années, la star d’action doutant que cela fonctionne un jour. « [McFarlane has] essaye de monter un nouveau film depuis 23 ans, donc je ne sais pas « , dit-il. » La dernière fois que je l’ai vu, il me parlait de son idée de Spawn comme étant un brouillard éthéré que vous ne voyez pas , comme Jaws, et il frappe et vous ne le voyez jamais et je me dis: «D’accord, bonne chance avec ça! Personnellement, je lui souhaite bonne chance, ce serait un investissement majeur. «

De toute évidence, McFarlane a trouvé un moyen, le producteur d’horreur Jason Blum ayant récemment fourni une mise à jour concernant le Frayer redémarrer, déclarant que le projet est toujours en développement actif, et que lui et McFarlane prennent juste leur temps pour obtenir le script juste. « Ça va être très différent, ça va être très énervé, » taquina Blum. « Ce qui m’a excité, c’est que Spawn est en quelque sorte la dernière grande bande dessinée inexploitée. Cela semblait donc être une opportunité incroyable. Cela a pris plus de temps que je ne l’aurais espéré pour que l’histoire soit correcte, mais nous y travaillons toujours. «

Jamie Foxx, lauréat d’un Oscar, serait toujours à bord pour jouer le rôle d’icône titulaire de la bande dessinée, malgré les récentes rumeurs selon lesquelles l’acteur serait parti. A ses côtés, Avengers: Fin de partie Selon la rumeur, la star Jeremy Renner serait également à bord, l’acteur étant prêt à jouer un détective d’homicide qui croise le chemin du guerrier vengeur.

Malgré plusieurs mises à jour positives de Blum et McFarlane, ne vous attendez pas à voir Frayer ressusciter de si tôt. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Comicbook.com.

Sujets: Spawn