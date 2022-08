Spawn Reboot Star Jamie Foxx révèle les détails de son costume épique de super-héros

Un redémarrage du personnage d’Image Comics, Frayerest sur les cartes depuis ce qui semble être une éternité infernale – mais star Jamie Foxx a maintenant offert une mise à jour prometteuse sur le projet, révélant les détails du costume de super-héros d’un autre monde qu’il enfilera lorsqu’il montera finalement sur scène. S’adressant à Comicbook.com, Foxx, qui a été engagé pour jouer le personnage principal de Frayer depuis 2013, a décrit la nature épique du costume, ainsi que le projet de film de bande dessinée comme « spécial ».

« J’ai vu beaucoup de concepts. Parce que Todd, ce qu’il fait, chaque jour, il griffonne et il répare et il fait des choses qui, pour moi, je pense que ça va être comme une issue quand vous le voyez. Et comment il fabrique cette cape et comment cette cape devient presque – je dirai ceci – aussi grande que l’écran que vous regardez. »

Créé par Todd McFarlane au début des années 90, Frayer commence sa vie en tant qu’assassin nommé Albert Francis Simmons avant d’être assassiné et de conclure un accord pour devenir un Hellspawn. Alors qu’il commence par faire les enchères de l’enfer, Spawn trouve bientôt un nouveau but en arrêtant le mal, en combattant les gangs de rue et le crime organisé en tant qu’anti-héros démoniaque.

En plus de révéler les détails du costume et de sa grande cape, Foxx a également récemment comparé l’idée derrière Frayer à celle de la sortie DC primée aux Oscars en 2019, Joker. « C’est un peu comme quand ils ont fait le Joker. Le Joker, oui, est là, mais l’histoire de cet homme qui était en feu, c’est la même chose avec ce que nous faisons avec ça », a expliqué Foxx. , nous sommes juste comme, juste bien faire ça, bien cuisiner, mais rester en contact, garder l’énergie et quand nous vous le donnerons, il y aura des moments où vous direz « oh mec ». regarder tout le monde tirer son coup et maintenant nous nous préparons à tirer le nôtre. »





Todd McFarlane est déterminé à porter Spawn sur grand écran dès que possible

Malgré le Frayer redémarrage prenant ce qui semble être une éternité pour se concrétiser, le créateur et réalisateur potentiel Todd McFarlane est déterminé à amener l’enfer vengeur sur grand écran. Et espère le faire dès que possible.

« Quelque chose va donner dans les prochains mois, n’est-ce pas? Il y a trop de gens qui poussent dans cette direction, encore une fois j’ai reçu un appel plus tard dans la journée à ce sujet », a déclaré McFarlane à propos du projet en avril. « Vous pouvez imaginer Spider-Man gagne un milliard de dollars et tout le monde gagne en quelque sorte… Je veux dire qu’ils étaient déjà fous, maintenant ils sont juste devenus deux fois plus fous. Je veux dire qu’ils sont devenus fous quand les seuls films qui rapportaient de l’argent étaient des super-héros, puis Venom s’en va et le berce, puis Spider-Man arrive et l’efface, alors maintenant ils sont presque singuliers dans leur état d’esprit quant au genre d’idées qu’ils ont. Donc quelque chose doit arriver. Nous n’atteindrons jamais le sommet de la montagne si nous ne pouvons pas le faire maintenant, avec tout le monde qui veut le faire maintenant. Croisons les doigts. Je dirais que c’est maintenant ou jamais.





Avec de grands noms tels que Foxx, McFarlane Jeremy Renner et le producteur Jason Blum attachés et déterminés à amener le personnage au public moderne, et avec les dernières mises à jour de Foxx, pourrait Frayer décoller enfin après tout ce temps ? Esperons-le.

Jamie Foxx peut ensuite être vu comme un chasseur de vampires dans Quart de jourqui devrait débarquer sur Netflix le 12 août 2022.